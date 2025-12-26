81 خيلاً في الحفل الخامس.. مضمار جبل علي يحتضن مهرجان سباقات رأس السنة



يستضيف مضمار جبل علي السبت الحفل الخامس «مهرجان سباقات رأس السنة»، والذي يضم سبعة أشواط قوية بمشاركة 81 خيلاً من من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة تتنافس على ألقاب آخر سباقات المضمار الأصفر في عام 2025.



ويدشّن فعاليات الحفل الشوط الأول على لقب كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة، سباق «المبتدئة – توليد الإمارات» للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها وأبرز المرشحين «يعبوب»، و«ياغوت»، و«أيه إف مواصلة».



وتتواصل المنافسات في الشوط الثاني على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً وأبرز المرشحين «لا يطال»، و«جست أنذر دانس»، و«كاسينو باي».



وستكون الأنظار متجهة إلى الشوط الثالث والرئيس «سباق جلوريوس ساترادي ستيكس – سباق داعم»، للخيول المهجنة الأصيلة، سباق هانديكاب «75–100»، لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 12 خيلاً من أبرزها «رماي» كما ينافس على اللقب كل من «تيليمارك» و«ذا آيس فينيكس».



وتتواصل فعاليات الحفل في الشوط الرابع عبر سباق جائزة داعم لفئة عمر السنتين، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «بشير» و«أوماها فرونت» و«ليباوي».



وستشتعل المنافسة في الشوط الخامس على لقب جائزة مهرجان رأس السنة الجديدة – سباق داعم، للخيول المهجنة الأصيلة، سباق هانديكاب «75–100»، لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 6 خيول أبرزها «أوشن فايكنغ» و«مشكور» و«أرابيان تيل».



ويشهد الشوط السادس «سباق بنك دبي التجاري ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1950 متراً، مشاركة 9 خيول ومن أبرز المرشحين «إكسكولبيشن» و«يوفراج» و«رن ويذ ذا كاش».



ويُختتم الحفل بالشوط السابع على لقب «الرضا لوساطة التأمين ستيكس – سباق داعم، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً، ومن أبرز المرشحين»بوليتكال تروث«و»موهوب«و»اليوسف ترفور".