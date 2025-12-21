«عامر برن» يُتوج بلقب سباق «بطولة أبوظبي» في مضمار العاصمة



فاز المهر «عامر برن» لمالكه أحمد يوسف العريني، بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس تاج أوشي، بلقب سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثاني من الحفل الثامن الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، والذي تألف من 7 أشواط ساخنة، وجاء فوز «عامر برن» بعد منافسة قوية في الشوط الذي شهد مشاركة 12 خيلاً، تنافست على بلوغ منصات التتويج والفوز بالجائزة المالية الأعلى في الحفل والتي بلغت 180 ألف درهم.



وفي مستهل الحفل أحرز المهر «كاردوم» لإسطبلات ليوا، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي، لقب «لؤلؤة الشتاء» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر. وحقق الجواد «براق المدام» للمالك سيف الشامسي، بإشراف المدرب محمد الشامسي وقيادة الفارس برناردو بينيرو، فوزاً مستحقاً بلقب سباق «تاج المضار» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر.



وفي الشوط الرابع، خطف الجواد «إي أس فايز» للمالك والمدرب سالم المرر، وبقيادة الفارس برناردو بينيرو، لقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول.

وانتزعت المهرة «جينا» لماجد المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي، الفوز بكأس الشوط الخامس من سباق «ليوا» لمسافة 2200 متر، بعد أداء رائع. وفي الشوط السادس، أحرز «المختار» لثياب المزروعي، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، لقب سباق «رمال الزمن» لمسافة 2200 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ».



وذهب لقب ختام الحفل إلى «عدي» لعمار إشهاب، بإشراف المدرب أسامة رفاعي وقيادة الفارس أوسكار شافيز، الذي أحرز لقب كأس الشوط السابع من سباق «البرق الصحراوي» لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة.