خيول جودلفين تتألق بثلاثية في الأمسية العالمية «فستيف فرايداي»



حققت خيول جودلفين ثلاثية مميزة في أمسية «فستيف فرايداي»، خامس محطات كرنفال سباقات دبي، التي أقيمت على مضمار ميدان برعاية «إعمار»، وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بعد إحراز «أوبرا بالو» بطولة الراشدية، وفوز الثنائي «مستريوس نايت» و«باي ذا بوك»، وشهد الحفل تألق «لبوة» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«راجح» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مراد» بشعار ياس بطل الجولة الأولى من «تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة، فيما توج «إمبريال إمبرور» بسباق «آل مكتوم مايل» في الأمسية الكبيرة، التي شهدت رباعية للفارس وليام بيوك.



«تحدي آل مكتوم»



وافتتح «مراد» أشواط الأمسية بشعار ياس للسباقات، بعد فوزه، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب ماجد الجهوري، بلقب الشوط الأول سباق الجولة الأولى من «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1.45.92 دقيقة بفارق ربع طول عن «مبيد».



ودشن «مستريوس نايت» انتصارات جودلفين بعد إحرازه لقب الشوط الثاني سباق «تحدي بيزنيس باي» لمسافة 1400 متر، محققاً المركز الأول، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، بزمن قدره 1.23.12 دقيقة، بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «خنجر».



واقتنصت «لبوة» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشوط الثالث لمسافة 1400 متر سباق «شهامة ستيكس»، بقيادة برناردو بينيرو، وإشراف سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 1.26.46 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «ستار ميراج».



واحتفظ «كوفر اب» بشعار خليفة سعيد سليمان بلقب سباق «ارتجال دبي داش للسرعة» في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف إيد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 58.18 ثانية بفارق طولين وربع الطول عن «رباح».

وحصد «هارت أوف أونر» لجيم وكلير المحدودة لقب سباق «انتصار» في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، بقيادة صافي اسبورن، وإشراف والدها جيمي أوسبورن بفارق طول ونصف الطول عن «أرتوريوس» لجودمونت.



بطولة الراشدية



وتألقت خيول جودلفين في بطولة سباق «الراشدية» للفئة الثانية في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، بعد أن سيطرت خيول الفريق الأزرق الملكي على المراكز الثلاثة الأولى، بقيادة «أوبرا بالو» مع الفارس وليام بيوك، وتحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، محققاً اللقب بزمن قدره 1.48.13 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «نيشنس برايد»، وجاء ثالثاً «فيرست كونوكويست».

وحقق «إمبريال إمبرور» لديفا للسباقات التوقعات، بعد إحرازه لقب بطولة «آل مكتوم مايل» للفئة الثانية، في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.37.55 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «كوميشنر كينغ» لفيصل القحطاني، تحت إشراف المدرب سيمار.



وأكمل «باي ذا بوك» ثلاثية جودلفين والمدرب شارلي أبلبي، بعد فوزه بلقب الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل - كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «عشبي»، ليحقق الفارس وليام بيوك رباعية بإحرازه المركز الأول، بعد حسم السباق بزمن قدره 2.31.28 دقيقة.



ثلاثية صفراء



وهيمنت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على المراكز الثلاثة الأولى تحت إشراف المدرب مايكل كوستا في الشوط التاسع «إعمار سترايد» لمسافة 1200 متر، بقيادة «راجح» بطل الثلاثية الصفراء مع الفارس أندرو سلاتري، الذي حسم السباق بزمن 1.13.47 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مهجة»، وحل ثالثاً «مرصود».