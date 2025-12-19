نخبة الخيول تتنافس على لقب سباق بطولة أبوظبي



تتنافس نخبة الخيول على التتويج بلقب سباق «بطولة أبوظبي»، في الشوط الثاني من الحفل الثامن، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، مساء السبت، على مضمارِه العشبي، والذي يشهد 7 أشواط قوية، في أجواء شتوية جاذبة للجماهير وعشاق الفروسية، بمشاركة 99 خيلاً، وبجوائز مالية تبلغ 580 ألف درهم.



ويفتتح الحفل عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بسباق «لؤلؤة الشتاء»، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول المبتدئة الساعية إلى بلوغ منصات التتويج، بمشاركة 12 خيلاً، وجائزة مالية قدرها 66 ألف درهم.



وتتجه الأنظار في الشوط الثاني إلى سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر، والذي يُعد الأغلى في الحفل، بجائزة مالية قدرها 180 ألف درهم، وتتسابق على الفوز بلقبه 16 خيلاً.



ويشهد الشوط الثالث سباق «تاج المضمار» لمسافة 1800 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، وجائزة مالية قدرها 66 ألف درهم، فيما يُقام في الشوط الرابع سباق كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجائزة مالية قدرها 70 ألف درهم.



ويقام سباق «إعصار ليوا» في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جائزة قدرها 66 ألف درهم، قبل أن ينتقل التحدي في الشوط السادس إلى سباق «رمال الزمن» لمسافة 2200 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، بمشاركة 14 خيلاً، وجائزة مالية تبلغ 66 ألف درهم.



ويُختتم الحفل بسباق «البرق الصحراوي» في الشوط السابع، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 11 خيلاً، تتنافس على جائزة مالية قدرها 66 ألف درهم.