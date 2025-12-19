خيول ياس للسباقات تهيمن على رابع سباقات العين وتحقق الثنائية



هيمنت خيول ياس للسباقات على رابع سباقات نادي العين للفروسية والرماية، وحققت ثنائية رائعة خلال المنافسات المثيرة التي جرت، الخميس، على المضمار العيناوي بمشاركة 102 من الخيول والتي تسابقت على جوائز مالية 490 ألف درهم، وتَوج الفائزين علي فاروق، مدير الفروسية بالنادي، وسط حضور جماهيري حاشد من عشاق سباقات الخيول.



وجاءت ثنائية ياس للسباقات عبر المهر (شاكر) الذي توج بلقب الشوط الأول للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر بإشراف ماجد الجهوري، وبقيادة حمد البوسعيدي، في حين أكمل الجواد (راسخ الوثبة) الثنائية بإشراف إيريك ليجري، بقيادة سيلفستر دي سوسا، بفوزه بلقب الشوط الثاني للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر.



وفي الشوط الثالث لمسافة 1800 نجح الجواد ( هاكا دو سوليل) لخليفة الخيلي، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وبقيادة تاج أوشيه في الحصول على اللقب، في حين انتزع المهر (أيه بي طحان) لعبدالرحيم العبيد، بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة عبدالعزيز البلوشي، كأس الشوط الرابع للخيول المبتدئة، عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر.



وظفر الجواد (أسياف) لمحمد المزروعي، بإشراف قيس عبود، وبقيادة مارسيلينو رودريجوز، بلقب الشوط الخامس عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات) لمسافة 1600 متر، وتوجت الفرس (أتش كي زعفرانة) لحمد كايد، بإشراف خليفة المزروعي، وبقيادة عبدالعزيز البلوشي، بكأس الشوط السادس، للخيول المبتدئة، لمسافة السرعة 1000 متر، وفازت الفرس (جمرا أس بي) لعبدالله المشايخي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة حمد البوسعيدي، بلقب الشوط السابع، لمسافة السرعة 1000 متر.