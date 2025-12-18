«فستيف فرايداي» تدشن أولى الأمسيات الكبرى في ميدان





تتجه الأنظار الجمعة نحو مضمار ميدان، الذي يستضيف أولى الأمسيات الكبرى المؤهلة إلى أمسية كأس دبي العالمي، بمشاركة 94 خيلاً، موزعة على 9 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، من بينها الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، تتنافس على إجمالي جوائز المالية بقيمة 4.570.000 درهم، بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، وبرعاية إعمار.





ومن أهم سباقات الحفل، بطولة «آل مكتوم مايل» للفئة الثانية، الذي تبلغ قيمة جائزته مليون درهم، ويقام في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، ومخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، ويحمل السباق أهمية كبرى، باعتباره محطة مهمة في الطريق نحو سباق «جودلفين مايل» من الفئة الثانية، أحد أبرز سباقات كأس دبي العالمي، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «مشتري» بطل النسخة الماضية، وتامبا رومبا و«إمبريال إمبرور».



وتعد بطولة سباق «الراشدية» للفئة الثانية، من أهم السباقات، والتي تقام في الشوط السادس لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول، من أبرزها «أوبرا بالو»، ورفيقه «نيشن برايد». إضافة إلى «فيرست كونكويست».



«تحدي آل مكتوم»



ويستهل الحفل فعالياته في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الجولة الأولى من «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، من أبرزها «مراد» و«مبيد» و«جعفر».



وسيكون التنافس في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق «تحدي بيزنيس باي»، للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» عمر 3 سنوات فما فوق، أرضية عشبية، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً، من أبرزها «مربان» و«القدرة» و«ميك مي كينج».



ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر سباق «شهامة ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات من عمر سنتين فقط، وللمهرات من عمر 3 سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «تجاريد» و«مايانا»، إضافة إلى «ستار ميراج».



ويضم الشوط الرابع لمسافة 1000 متر «عشبي» سباق «إرتيجال دبي داش للسرعة»، 11 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة «قوائم»، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «رباح» و«بونتوس» و«ويست ايكر».



ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، سباق «انتصار» للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزها «وولك أوف ستارز» و«أرتوريوس» و«هارت أوف أونر».



ويحمل الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار «عشبي»، اسم سباق «نادي دبي الكلاسيكي» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، تصنيف (85-105)، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم، ويضم الشوط 7 خيول، أبرزها «باي ذا بوك»، و«فلاينج أونرز».



ويسدل الستار على الحفل بالشوط التاسع لمسافة 1200 متر، على لقب سباق «إعمار سترايد» للخيول المهجنة الأصيلة «شروط»، من عمر سنتين، وللخيول من عمر 3 سنوات فقط، وتبلغ قيمة جائزته 210 آلاف درهم، بمشاركة 8 خيول، من أبرزها «مربات» و«مرصود» و«دوني فيرمو».