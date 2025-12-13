ثلاثية لـ«شادويل».. و«أطوال» يحلق بكأس طيران الإمارات في «جبل علي»





حققت خيول «شادويل» ثلاثية مميزة في مضمار جبل علي (السبت) بعد فوز «منية» و«متأني» و«أمجاد» بثلاثة ألقاب، فيما حلق «أطوال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بكأس طيران الإمارات ضمن فعاليات الحفل الرابع للمضمار الأصفر والذي حمل عنوان «يوم الطلاب والجامعات» وتضمن 7 أشواط مثيرة بمشاركة نخبة من الخيول.



وافتتح «إيه إف مهم» بشعار خالد خليفة النابودة أشواط الحفل بعد إحرازه لقب كأس بورشه للخيول للعربية الأصيلة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق المولودة في الإمارات لمسافة 1200 متر بقيادة مارسيلينو رودريغز وإشراف إرنست اورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.21.72 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف عن رفيقه في الإسطبل «إيه أف مرموق» بالشعار ذاته.

وحلق المهر «منية» بشعار شادويل في الشوط الثاني لقب سباق الشعفار للاستثمار - سباق داعم، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر بقيادة انطونيو فريزو وإشراف مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.26.61 دقيقة.



وأضاف «متأني» الانتصار الثاني على التوالي لخيول شادويل بعد فوزه بلقب الشوط الثالث على لقب سلسلة سباقات جبل علي للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر وذلك بقيادة دانييل تودهوب وإشراف جون هايد مسجلاً زمناً قدره 1.13.28 دقيقة بفارق نصف طول عن «ديوكدم».



كأس طيران الإمارات



وحلق «أطوال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع على لقب كأس طيران الإمارات - سباق داعم للخيول المهجنة الأصيلة، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مايكل كوستا مسجلاً زمناً قدره 1.12.15 دقيقة.



وتألق «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات في الشوط الخامس بعد فوزه بلقب «العوير ستيكس» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق 1600 متر، بقيادة تاج أوشي وإشراف بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.39.36 دقيقة بفارق طول عن «إنسبايرد آيديا» لمحمد خليفة البسطي.



وأحرز «سكريت مانر» لنيغار بيرك ونقابة إيري ريسنغ 1 وجوي فيني، لقب «أم سقيم ستيكس» في الشوط السادس للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1950 متراً بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.59.47 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «الرائد».



«هاتريك شادويل»



وأكمل المهر «أمجاد» ثلاثية خيول شادويل «هاتريك» بعد فوزه بلقب الشوط السابع «كأس الحذيفة - سباق داعم» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1950 متراً محققاً لقب آخر أشواط الأمسية بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون بعد حسم الشوط بزمن قدره 2.01.24 دقيقة خمسة أطوال عن «بوليتيكال تروث».