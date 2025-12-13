«ديفون آيلاند» و«يطارد» يتألقان في الأمسية الرابعة لكرنفال سباقات دبي





شهد مضمار ميدان أمسية مثيرة في الحفل الرابع لكرنفال سباقات دبي، والذي اشتمل على 9 أشواط، أسفرت نتائجها عن فوز «وزير» بلقب «مجاني ستيكس»، وتألق نجم جودلفين الصاعد «ديفون آيلاند»، إضافة إلى فوز «يطارد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ،وإحراز المدرب بوبات سيمار رباعية، أبرزها فوز «دروز غولد» بشعار آر آر آر للسباقات، بقيادة الفارس تاغ أوشي، الذي حقق ثلاثية في الأمسية، التي شهدت تنافساً قوياً في مجمل الأشواط.



الشوط الافتتاحي



وخطف «وزير» القادم من السعودية لإسطبل أجمل الأضواء في الشوط الافتتاحي «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثانية»، لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، وذلك بقيادة الفارس تاج أوشي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.10.11 دقيقة بفارق نصف طول عن «ناصف» لسالم علي مرشد المرر.

وسجل الجواد «سيلفر سورد» فوزه الثاني خلال موسمين في ميدان لمارتينز ريسنغ وديلان كونها بعد إحراز لقب الشوط الثاني «بالم بيتش تاورز» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس جورج وود، وتحت إشراف المدرب ديلان كونها، مسجلاً زمناً قدره 1.49.35 دقيقة بفارق نصف طول عن «إمبيرورز» لجودلفين.



وخطف «مزاحم» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لقب الشوط الثالث «بالم سنترال» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، مهدياً الفارس تاغ أوشي تحت إشراف المدرب بوبات سيمار، بعد أن سجل زمناً قدره 1.12.92 دقيقة بفارق نصف طول عن «رويال كوريسبوندنت».



وفي الشوط الرابع «نخلة جبل علي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي نجح «باور فور باور» لأبوبكر إقدورا في انتزاع الفوز، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وتحت إشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.31 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دور أور دو نوت».

وأهدى «زاندفورت» فوزاً جديداً على التوالي للمالك أبوبكر إقدورا، والانتصار الثالث للمدرب بوبات سيمار في الشوط الخامس «نخيل» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي «تكافؤ»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، مسجلاً زمناً قدره 1.38.63 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «غن كاريدج».



وتألق الجواد «دروز غولد» بشعار آر آر آر للسباقات في الشوط السادس «جزر دبي» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بعدما فرض تفوقه، بقيادة الفارس تاج أوشي، مضيفاً السوبر هاتريك للمدرب بوبات سيمار، بعد أن حقق فوزاً عريضاً بزمن قدره 1.11.68 دقيقة بفارق ستة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إيكو بوينت» لناصر عسكر.



وفي الشوط السابع «نايا ريزدنسز» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي تمكن «يطارد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من حسم الصراع لمصلحته، بقيادة الفارس راي داوسون، وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا، بعد منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة، مسجلاً زمناً قدره 1.10.34 دقيقة بفارق ربع طول عن «رايتهير رايتناو».



وحقق «ديفون آيلاند»، بشعار جودلفين، انتصاره الثاني في ميدان من مشاركتين بعد إحراز لقب الشوط الثامن «كومو ريزدنسز» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي «كونديشنز»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب تشارلي أبلبي، ليواصل عروضه القوية، مسجلاً زمناً قدره 1.40.20 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «برذلي لوف».



واختتمت الأمسية بفوز مثير لـ«نيتيف أميريكان» بشعار وذنان ريسنغ في الشوط التاسع «نخلة جميرا» على المضمار العشبي لمسافة 1800 متر «هانديكاب»، بقيادة جيمس دويل، وإشراف حمد الجهني، مسجلاً زمناً قدره 1.50.77 دقيقة بفارق رقبة عن «لا نقاش» بشعار شادويل، وإشراف بوبات سيمار.