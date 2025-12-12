70 خيلاً في الحفل الرابع على مضمار جبل علي



يستضيف مضمار جبل علي السبت فعاليات الحفل الرابع المكون من 7 أشواط بمشاركة 70 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، والخيول العربية الأصيلة.



ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول على لقب كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة سباق تكافؤ «0-85» للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق من الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر بمشاركة 15 خيلاً.



وتتواصل فعاليات الحفل في الشوط الثاني على لقب سباق الشعفار للاستثمار - سباق داعم، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر بمشاركة 9 خيول.

ويشهد الشوط الثالث على لقب سلسلة الإمارات لسباقات للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ «0-75» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر بمشاركة 10 خيول.

والشوط الرابع على لقب كأس طيران الإمارات - سباق داعم للخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ «70-95» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر بمشاركة 10 خيول.

ويشهد الشوط الخامس مشاركة قوية من الخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ «0-85» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق 1600 متر، حيث يشارك في الشوط 9 خيول.



وتتنافس 8 خيول في الشوط السادس على لقب سباق أم سقيم للخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ «75-100» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1950 متراً.



ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع على لقب كأس الحذيفة - سباق داعم للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1950 متراً بمشاركة 9 خيول.