«طحان» بطلاً لكأس منصور بن زايد في ثالث سباقات موسم نادي الشارقة



توج الجواد «طحان»، لمحمد علي مرشد المرر، بطلاً لكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة، بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الخامس والرئيسي ضمن سلسلة موسم سباقات مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، وقام سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير نادي الشارقة، بتتويج بطل الشوط الرئيسي وبقية الأشواط، بحضور ممثل شركة لونجين الراعية للسباق، وكانت جميع أشواط السباق للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس والأخير وهو الشوط الوحيد الذي كان للخيول المهجنة الأصيلة.



وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام النادي، وباتريك عون، رئيس شركة لونجين، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين، والعديد من الملاك وممثلي الإسطبلات وجماهير غفيرة.



في ختام يوم رياضي مميز احتضنه مضمار الشارقة لونجين، أسدل الستار اليوم الأحد على سباق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي جاء حافلاً بالإثارة والمنافسة القوية بين نخبة من الخيول العربية الأصيلة. وشهد الحدث مشاركة 95 خيلاً، تألقت في تقديم لوحة فنية من السرعة والمهارة، وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات وأضفى على الأجواء طابعاً احتفالياً يعكس الشعبية الواسعة لسباقات الخيل في الدولة.

فاز في الشوط الأول الذي بلغت مسافته 1000 متر الجواد «جبران»، لنورا للسباقات المحدودة بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي، وبإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وكان «جبران» قد انتزع المركز الأول من منافسه أريزونا في الخمسين متراً الأخيرة، وسط هتافات الجمهور الذي كان منقسماً بين الحصانين.



واصلت منافسات اليوم تألقها في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر ضمن شوط لونجين كونكويست، حيث نجح الجواد «خطّاف ورسان» المملوك للسيد خميس المنصوري، بقيادة الفارس حامد البوسعيدي، وبإشراف المدرب جميل سلمان، في فرض تفوقه وتحقيق انتصار مستحق، بعد أداء قوي أكد جاهزية الخيل واستمرار الإثارة في سباق الشارقة لونجين الثالث.



كما توج الجواد «طيّار الوثبة» ملك السادة ياس للسباقات، بلقب بطل الشوط الثالث ضمن منافسات سباق لونجين ماستر كوليكشن لمسافة 1700 متر، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وبإشراف المدرب إيريك لامارتينيل، جاء الفوز بعد أداء مميز من الجواد، وسط منافسة قوية من نخبة الخيول المشاركة، ليضيف هذا الانتصار إنجازاً جديداً لسجله.



وحصد الجواد «رياض» لياس للسباقات الثنائية والمدرب إبراهيم الحضرمي، فوزه بالمركز الأول في الشوط الرابع، وقاده للبطولة الفارس ري داوسون، وكانت مسافة الشوط الرابع قد بلغت 2000 متر محققاً لقب الشوط بجدارة، وابتسم شوط مسك الختام في الشوط السادس وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للجواد «يوفراج» لمالكه فايباف شاه، وبقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.