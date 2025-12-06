سباق كأس منصور بن زايد ينطلق الأحد بمضمار نادي الشارقة



ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل الأحد السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2025 ــ 2026، سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.



ويستهل الحفل بالسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، (حسب العمر والنتائج) لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم، ويتبعه الشوط الثاني الذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة السرعة 1200 متر وبمشاركة 16 مهرة ومهراً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم،



وتم تخصيص الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة حسب العمر والنتائج، (خيول من إنتاج الإمارات) لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم، وتتنافس في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، (خيول من إنتاج الإمارات) حسب العمر والنتائج، لمسافة 2000 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.



الشوط الرئيسي



أما الشوط الخامس «الرئيسي» فقد خصص لسباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين لقيادة الصدارة، كل من المهر (أيه أتش طحان)، والفرس (جاب مبروكة)، والمهر (جاب عبية).



وتشارك في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1700 متر 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم، ويقود الصدارة كل من الجواد (شوف دبي)، والجواد (تولمونت)، والجواد (إرونسايد).