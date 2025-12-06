«النصيب» يحلق بلقب «القرهود للسرعة» في كرنفال سباقات دبي



حلق «النصيب» بلقب سباق القرهود للسرعة في الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان» فيما تألق الجواد «بوك رفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الحفل الذي اشتمل على 8 أشواط والذي حقق فيه المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشي ثلاثية وسط أجواء مميزة تزين فيها المضمار العالمي بالعديد من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد الـ54.

وأحرز «النصيب» لمحمد عبدالله الشحي بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف مصبح المهيري لقب الشوط السادس والرئيس سباق «القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر «ليستد»، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.11.54 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «كولور اب» لسيد حشيش.



الشوط الافتتاحي



وافتتح أشواط الأمسية «سيكس سبيد» لنقابة بلو بلاد ريسنغ سيندسكيت - كامليش مهداني ودهروف سهني بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار في الشوط الأول «لينكون أفياتور» للخيول بعمر سنتين و3 سنوات «كونديشنز»، لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم، محققاً اللقب بزمن قدره 1.12.33 دقيقة.



وأضاف «لينو بادرينو» لـ سوتد آند بوتد – ماي فيوتشر تشامبيونز الثنائية للفارس تاغ أوشي والمدرب بوبات سيمار بعد فوزه بلقب الشوط الثاني «لينكون» لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.25.80 دقيقة.

وأكمل «ويلكم دريم» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الهاتريك للفارس تاغ أوشي والمدرب بوبات سيمار بعد فوزه بلقب الشوط الثالث «فورد موستانج» لمسافة 1200 متر «هانديكاب» والبالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.12.11 دقيقة.



وتألق «نوراتو» لسكاي للسباقات بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف جوليو أولاسكواغا في الأمسية بعد فوزه بلقب الشوط الرابع «فورد MACH-E» إلى 1600 متر للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق «هانديكاب» البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.39.68 دقيقة.



ونجح «تيليمارك» لـ الربع للسباقات بقيادة وليام بيوك وإشراف سايمون وإد كريسفورد في الفوز بلقب الشوط الخامس «فورد» لمسافة 1400 متر «هانديكاب» للخيول عمر 3 سنوات فما فوق والبالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.25.57 دقيقة.



وانتزع «بوك ريفيو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف المدرب سالم بن غدير لقب الشوط السابع «لينكون نافيجيتور» لمسافة 2000 متر«هانديكاب»، البالغ إجمالي جوائز مالية بقيمة 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.06.85 دقيقة.



وبصم «أونيست مون» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش على آخر ألقاب الأمسية «فورد اكسبيديشن» للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.6.85 دقيقة.



تأكيد



وأعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بفوز «النصيب» بلقب «القرهود للسرعة» وقال لـ«البيان» إن «النصيب» أثبت أنه بطل كالعادة بعد سلسلة مميزة من النتائج والانتصارات في مختلف السباقات التي شارك فيها سواء في مضمار «ميدان» أو «جبل علي»، مشيراً إلى أن «النصيب» بعد عدم مشاركته في سباق جولدن شاهين العام الماضي سيكون من أهم أهداف الموسم الحالي في أمسية كأس دبي العالمي.



وأضاف المهيري إن المنافسة لم تكن سهلة في ظل مشاركة كوكبة من أفضل خيول السرعة في الإمارات من بينهم بطل جولدن شاهين «دارك سيفرون» وأكد البطل «النصيب» أنه قادر على تقديم مزيد من العطاء والأداء في السباقات المقبلة بعد العرض الأخير، مؤكداً ثقته الكبيرة بـ«النصيب» وكذلك «رباح» الجواد الآخر الذي يشرف على تدريبه.