(نبراس) يتألق ويؤكد على نجوميته في مضمار العين



تألق الجواد «نبراس» لياس للسباقات في السباق الثالث لمضمار العين، مؤكداً على نجوميته بتتويجه بطلاً للشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وركض الجواد البطل بإشراف ايريك ليمارتنيل، وتحت قيادة جويس موبيان، بقوة ليتجاوز منافسيه ويتصدر السباق حتى النهاية بفارق 2.98 طول عن ملاحقه المباشر وبزمن 1:52:87 دقيقة.



وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية أقام سباقه الثالث لموسم 2025-2026 مساء الخميس بحضور سعيد خليفة المهيري، مدير قطاع التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلى فاروق مدير الفروسية بمضمار نادي العين، وتابعه حشد كبير من عشاق سباقات الخيول والفروسية، وبلغت الجوائز المالية 520 ألف درهم



وفي استهلالية حفل الأمسية ظفر الجواد (العريش) لمحمد المعمري، بإشراف مروان البلوشي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر عمر أربع سنوات فما فوق، بينما اكتسح الجواد ( ليندور دي يوزولس) لأحمد المزروعي، بإشراف حمد المرر، وبقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، منافسيه بفارق كبير بلغ 6.15 أطوال ليظفر بلقب الشوط الثاني للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر.



وحصد المهر ( كيان) لسعد بن سهيل بهوان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، لقب الشوط الثالث للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، كما فاز الجواد (آر بي بلايند ديت)، لليث للسباقات بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة ريتشارد مولن، بكأس الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وظفرت الفرس (جزيلة) لخلفان القبيسي، بإشراف مصبح المهيري وبقيادة الفارس ريتشارد مولن، بكأس الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1400 متر، ومنح الفوز الثنائية للمدرب والفارس، ونجحت المهرة (شمائل بينونة) لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر وبقيادة حمد البوسعيدي، في حصد لقب الشوط السابع والختامي بالأمسية للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة السرعة 1000 متر.