«القرهود للسرعة» يشعل الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان



يستضيف مضمار ميدان، مساء غد الجمعة، الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي، بمشاركة 94 خيلاً، تتنافس في 8 أشواط مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة على المضمار الرملي، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 1.845.000 درهم بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، وبرعاية «الطاير للسيارات».



وتتجه الأنظار في الأمسية إلى الشوط السادس والرئيس سباق «القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر «ليستد»، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «دارك سيفرون»، بإشراف أحمد بن حرمش بطل سباق «دبي جولدن شاهين» في النسخة الأخيرة من أمسية كأس دبي العالمي، والذي استهل هذا الموسم بانتصار مميز على ميدان، وينافس على اللقب «رباح»، بإشراف المدرب مصبح المهيري، والذي يدفع أيضاً بالنصيب إضافة إلى «مفاسا»، بإشراف بوبات سيمار.



الشوط الافتتاحي

ويدشن الحفل الشوط الافتتاحي «لينكون أفياتور» للخيول بعمر سنتين و 3 سنوات «كونديشنز»، لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول. ويشهد الشوط الثاني «لينكون» لمسافة 1400 متر مشاركة 13 خيلاً من الخيول المبتدئة البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم.



وتتنافس 11 خيلاً في الشوط الثالث «فورد موستانج» لمسافة 1200 متر«هانديكاب» والبالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وتمتد مسافة الشوط الرابع «فورد MACH-E» إلى 1600 متر للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق «هانيدكاب» البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً. ويضم الشوط الخامس «فورد» لمسافة 1400 متر «هانديكاب» للخيول عمر 3 سنوات فما فوق 11 خيلاً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم.



ويتواصل التحدي في الأمسية خلال الشوط السابع «لينكون نافيجيتور» لمسافة 2000 متر«هانديكاب»، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 190 ألف درهم. ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن «فورد اكسبيديشن» للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم.