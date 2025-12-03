520 ألف درهم جوائز السباق الثالث بمضمار العين



تعود الإثارة مجدداً لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، بالسباق الثالث للموسم الحالي 2025-2026، والذي ينطلق في الخامسة من مساء الخميس، ويتألف من 7 أشواط، بمشاركة 94 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، تتسابق على جوائز مالية تبلغ قيمتها 520 ألف درهم، وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة خيول عمر أربع سنوات فما فوق، يبرز منها «مكنون»، و«زاجر الوثبة»، و«أكسفورد».



وتظهر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الثاني، إذ تتسابق لمسافة 1800 متر، وينتظر أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة، لوجود عدد من الخيول الطامحة للفوز باللقب، مثل «إس إس الحواس»، و«وحيد»، و«ملكة الريف»، ويستمر سباق الخيول المبتدئة بالشوط الثالث، الذي ينطلق لمسافة 1800 متر، بمشاركة خيول عمر ثلاث سنوات، ويبرز كمرشح للفوز بلقب هذا الشوط، كل من المهرة «ومضة بينونة»، ينافسها «راكان»، و«تلال».



ويجتذب الشوط الرابع 13 من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، تتسابق لمسافة 1600 متر، وخلاله يطمح الجواد «مجدي» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون يسيرة، إذ تنافسه خيول قوية أخرى، مثل «راجح»، و«نشوان»، و«وتيرة»، و«بودلير دي غزال»، وينطلق الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وأبرز الخيول المرشحة للقب هذا الشوط «جاب ملاوح»، و«وجيب»، و«وسام».



تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وخلاله يسعى الجواد «رمز مسقط» لحصد جائزة المركز الأول، لكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء، مثل «جزيلة»، و«منار»، وغيرهما من الخيول المتطلعة للفوز، وتختتم الأمسية بالشوط السابع الأخير لمسافة 1000 متر، وفيه سيكون التنافس محتدماً بين عدد من الخيول الطامحة للفوز، مثل «إيه إف السنا»، و«شمائل بينونة»، و«هزيلة».