«إكسكلبيشن» بطل «عيد الاتحاد» في مضمار جبل علي



تألق «إكسكلبيشن» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الحفل الثالث لمضمار جبل علي بعد فوزه بلقب «عيد الاتحاد» ضمن احتفالات «المضمار الأصفر» بعيد الاتحاد الـ54 ومبادرة زايد وراشد، في حين حصد «مشكور» لقب مبادرة «زايد وراشد» في الأمسية التي شهدت ثنائية للمدرب مصبح المهيري بعد فوز «دوق إيماتين» في سباق «الرابع والخمسين» وإحراز «ذي آيس فينيكس» لقب «سباق شجرة الغاف» كما حقق الفارس ريتشارد مولن ثنائية في الحفل المكون من 7 أشواط.



«عيد الاتحاد»

وحقق «إكسكلبيشن» لقب «عيد الاتحاد» في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.01.87 دقيقة. وظفر «مشكور» بلقب مبادرة «زايد وراشد» بقيادة ريتشارد مولين وإشراف مروان البيضائي في الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، مسجلاً زمناً قدره 1.50.66 دقيقة.

وحصد «إيه أف عمار» لقب الشوط الافتتاحي «كأس 1971» بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وإشراف المدرب قيس عبود في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، مسجلاً زمناً قدره 1.21.90 دقيقة.



وكسب «سباي كينجدوم» لقب «الثاني من ديسمبر ستيكس» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «مبتدئة» ضمن مبادرة حافز داعم، مسجلاً زمناً قدره 1.25.42 دقيقة.

وتفوق «دوق إيماتين» في سباق «الرابع والخمسين - ستيكس» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف مصبّح المهيري في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر السنتين وعمر ثلاث سنوات مسجلاً زمناً قدره 1.25.94 دقيقة.



وحقق «صارم» التوقعات بعد فوزه بلقب «الإمارات السبع ستيكس» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» ضمن «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» مسجلاً 1.00.01 دقيقة.

وأحرز «ذا آيس فينيكس» لقب «سباق شجرة الغاف ستيكس» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف مصبّح المهيري، في الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» مسجلاً زمناً قدره 1.37.85 دقيقة.