7 أشواط في السباق الثاني لمضمار نادي العين للفروسية والرماية



يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في الخامسة من مساء غد الجمعة، سباقه الثاني للموسم الحالي 2025-2026، والذي يتضمن 7 أشواط، بمشاركة 99 من الخيول العربية الأصيلة، والتي تتنافس على جوائز، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليون درهم.



وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر «هانديكاب»، بمشاركة 11 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، ويبرز منها مرشحون للقب «أنتثرد»، و«أوس»، و«ترويج»، فيما خصص الشوط الثاني للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وينطلق لمسافة 1800 متر بمشاركة 15 خيلاً، وخلاله يتطلع «لطام الوثبة» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء مثل «ايه اس حديد»، و«زاجل»، وغيرهما من الخيول الطامحة للقب.



ويجتذب الشوط الثالث الرئيس في حفل الأمسية 13 من الخيول عمر 4 سنوات «شروط»، تتسابق لمسافة 1800 متر، وفيه يسعى «هياب الزمان» المرشح القوي للفوز باللقب لحصد المركز الأول، لكن عليه أن يتجاوز أولاً خيولاً قوية أخرى تنافسه على المضمار مثل «ناصف»، و«نمر» وغيرهما.



في الشوط الرابع تتسابق 15 من الخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، يبرز منها «رماح»، و«زهرمان» و«توحيدة»، وخصص الشوط الخامس للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، تتسابق لمسافة 1600 متر، يبرز منها مرشحون لفوز أحدهم باللقب «متماسك»، و«مكافح» و«راسخ الوثبة»، وينطلق الشوط السادس لمسافة 1400 متر بمشاركة 15 من الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، ويتوقع أن يشهد تنافساً محتدماً منذ البداية لوجود خيول قوية طامحة للقب مثل «ايه اف بريق»، و«جبران»، و«مديحة».



تختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير، والذي ينطلق لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، يبرز منها مرشح للقب «جاب أوقات»، ينافسه «جاب ينشد»، و«ار بي سراب».