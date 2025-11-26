كرنفال سباقات دبي يتلقى أكثر من 300 طلب مشاركة من 19 دولة



أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن كرنفال سباقات دبي لموسم 2025-2026 تلقى أكثر من 300 طلب مشاركة من 19 دولة، ما يعكس واحدة من أقوى النسخ في تاريخ الحدث الذي يستمر على مدار 16 أسبوعاً بمضمار ميدان العالمي، وانطلقت منافساته في 7 نوفمبر الجاري.

ويشهد مضمار ميدان 3 سباقات ضمن موسم كرنفال سباقات دبي خلال شهر ديسمبر في أيام الجمعة 5 و12 و19، حيث تختتم الفعاليات بسباق «فستيف فرايداي»، أولى أمسيات السباقات الرئيسية في الموسم، التي تستضيف سباقي الفئة الثانية للخيول المهجنة الأصيلة: «جائزة آل مكتوم مايل»، و«جائزة الراشدية». وشهد الكرنفال حتى الآن وصول خيول من المملكة المتحدة والدنمارك والنرويج، بينما تنتظر دبي المزيد من المشاركات البارزة خلال الأسابيع المقبلة.



وكان المدرب البريطاني جيمي أوزبورن من أوائل الواصلين بخيوله، وفي مقدمتها «هارت أوف أونور»، صاحب المركز الثاني في ديربي الإمارات «الفئة الثانية»، والخامس في بريكنس «الفئة الأولى»، بينما دفع المدرب النرويجي نيلس بيترسن بـ11 خيلاً، من بينها بطل ديربي النرويج «وور سوكس».

كما عاد المدرب التشيكي ميروسلاف نيسلانيك، المعروف بمشاركاته العالمية مع الحصان السريع «بونتوس»، للمشاركة بستة خيول، في حين وصلت الدنماركية فيرونيكا ياندوفا بـ7 خيول، أبرزها «هانس أندرسن» المتوّج بسباق لإحدى الفئات «ليستد» عقب عودته من دبي الموسم الماضي.



وأكد المدرب البريطاني فيل سبنسر، ومموله فيل كانينغهام، حضورهما المبكر في الكرنفال بفريق يضم 10 خيول تحت مظلة «ريبل ريسينغ»، من بينها البطلان «تو ترايبز» الفائز بكأس ستيوارد في غودوود، و«رن بوي رن» بطل كأس آير الذهبية.

ويتواصل الكرنفال حتى شهر مارس، قبل القمة المرتقبة في كأس دبي العالمي بنسخته الثلاثين في 28 مارس. ويستعد عدد من المدربين لتوجيه خيولهم للمشاركات المتقدمة، حيث يشارك «هولوواي بوي» ثالث سباق جبل حتا «الفئة الأولى» ضمن فريق من 5 خيول للمدرب كارل بورك، بينما يعود «إبيك بوِت» ثالث كأس دبي الذهبية «الفئة الثانية» تحت إشراف ديفيد أوميرا.



وقال إروان شاربي، مدير إدارة عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، إن الإقبال الكبير يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل، مؤكداً أن البنية التحتية وبرنامج السباقات يواصلان التطور عاماً بعد عام. وأضاف أن وجود هذا العدد من الخيول المصنفة في الفئة الأولى يعطي زخماً كبيراً لمنافسات الكرنفال، مرحباً بجميع المشاركين، ومتمنياً لهم التوفيق.