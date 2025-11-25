سباقات وأجواء احتفالية ترحب بجماهير مضمار «ميدان» في ديسمبر



يستقبل مضمار ميدان أجواء الشتاء المعتدلة وموسم العطلات في شهر ديسمبر المقبل، ليكشف عن احتفالات نابضة بالحياة، تمهد لانطلاقة موسم الأعياد بأبهى صورة، برفقة الجماهير والضيوف وعشاق الخيل، وستكون مواعيد أمسيات السباقات في ديسمبر: خلال أيام 5، 12، و«فستيف فرايداي» 19 من الشهر ذاته في أول أمسية سباقات كبرى هذا الموسم.



إلى جانب تألق الخيول على المضمار ستزدان أرجاء مضمار ميدان هذا العام بزينة احتفالية مبهرة، تشمل مجموعة كبيرة من أشجار الكريسماس ولمسات موسمية خلابة تنتشر في مختلف أنحاء المضمار، كما يمكن للضيوف استكشاف متجر الهدايا في مضمار ميدان، حيث يعد الوجهة المثالية لاقتناء هدايا مميزة لعشاق سباقات الخيل، ويقدم المتجر هذا العام زينة احتفال كريسماس حصرية وخاصة بكأس دبي العالمي كونها قطعة تذكارية رائعة للموسم.



وتشتد وتيرة السباقات في مضمار ميدان طوال ديسمبر، بدءاً من سباق قرهود سبرينت «ليستد» في 5 ديسمبر، والذي يكشف عن أسرع الخيول على المسار الرملي في موسم السباقات الإماراتي الحالي، ثم ينطلق سباق مجاني ستيكس «جروب 2» المخصص للخيول العربية الأصيلة في 12 ديسمبر، وفي الأسبوع التالي تنطلق أمسية فستيف فرايداي «19 ديسمبر»، التي لا تخلو من منافسة وصعوبة في التحديات، حيث ينطلق سباقا آل مكتوم مايل والراشدية «جروب 2»، بالإضافة لسباقات قوية أخرى مثل ارتجال دبي داش «ليستد» وذا انتصار.