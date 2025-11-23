كوميشنر كينج يتوج بكأس حمدان بن راشد في مضمار الشارقة



حصد الجواد «كوميشنر كينج» لفيصل القحطاني -بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب بوبارت سيمار- بطلاً للشوط الخامس والرئيسي، ليتوج بكأس حمدان بن راشد آل مكتوم عن جدارة. كانت مسافة الشوط الرئيسي قد بلغت 2000 متر، حيث حافظ كوميشنر على صدارة السباق من البداية وحتى النهاية وبلغت قيمة إجمالي الجائزة المالية للشوط الخامس 200 ألف درهم، نال منها البطل كوميشنر كينج 120 ألف درهم، وكانت جميع الأشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الخامس والرئيسي الذي كان وحده للخيول المهجنة الأصيلة.



وأسفرت نتائج بقية الأشواط وكانت للخيول العربية بالكامل في السباق الثاني لمضمار الشارقة للفروسية والسباق برعاية لونجين عن فوز الجواد «إيزي لاب» لمحمد سالم العفريت بلقب الشوط الأول الذي بلغت مسافته 1200 متر.

وتوج الجواد «أرغد» لياس للسباقات ببطولة الشوط الثاني الذي بلغت مسافته 1700 متر، في حين حاز الجواد «إيه أف معتق» لباسم محمد عبدالله المركز الأول في الشوط الثالث الذي بلغت مسافته 1700 متر أيضاً، وفي الشوط الرابع الذي بلغت مسافته 1700 متر كانت الكلمة المسموعة للفرس «سيدارا» لجمعة إبراهيم بخيت بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب قيس عبود، وفي الشوط السادس نجحت المهرة «حسناء» في إهداء الثنائية لإسطبلات ياس للسباقات والثنائية أيضاً للمدرب سيلفيستر داسوزا في الشوطين الثاني والسادس.



من جانبه، أعرب سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته الكبيرة بالإثارة والندية التي تميز بها السباق الثاني للمضمار وقال: بلا شك السباق حمل اسماً كبيراً في مسيرة سباقات الخيول والفروسية، وهو كأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأشاد بالحضور الجماهيري، موجهاً الشكر للشركة الراعية للسباقات والمضمار، وهي شركة لونجين.