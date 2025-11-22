«ديفون آيلاند» لجودلفين يتألق في الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي



تألق «ديفون آيلاند» بشعار جودلفين في الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان العالمي، البالغ إجمالي جوائزها المالية 1.940.000 درهم، والتي أقيمت برعاية تنظيم «نخيل» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، فيما حقق المدرب بوبات سيمار ثنائية بعد فوز «مندلسون باي» بلقب «دبي كريك مايل»، وفوز «ريمورز» بلقب سباق «ثندر سنو»، إضافة إلى ثنائية الفارس كونور بيسلي بقيادته «يونو» و«ايكو بوينت».



وحلق «ديفون آيلاند» لجودلفين لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «سباق بالم سنترال مايدن ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر السنتين، بقيادة جيمس دويل، وبإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.39.91 دقيقة بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «برذرلي لوف» لجيم وكلير، المحدودة بقيادة صافي أوسبورن وإشراف جيمي أوسبورن.



وكسب «مندلسون باي» لنقابة سوتد وبوتد للسباقات تحدي لقب «دبي كريك مايل» «قوائم»، للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وذلك بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.38.28 دقيقة بفارق ستة أطوال عن «مشتري»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف مايكل كوستا.



سباق بني ياس

وحقق «مبيد» لإسطبلات الريف، التوقعات في مستهل الحفل بعد انتزاعه لقب سباق «بني ياس للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة»، بعمر أربع سنوات لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف الدكتور جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 1.32.77 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «اي اي ار اكس بورن» للوكل كريتر ريسنج، بقيادة كونور بيسلي، وإشراف مصبح المهيري.



وحققت «يونو» لمحمد السبوسي لقب الشوط الثاني «نخلة جبل علي مايدن ستيكس» شوط الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للمهرات، بعمر السنتين لمسافة 1400 متر، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي، مسجلة زمناً قدره 1.26.30 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تجاريد» لسكاي للسباقات بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف جوليو أولاسكواجا.



وظفر «ريمورز» لعلي حداد بلقب الشوط الرابع سباق «ثندر سنو» للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «هانديكاب» لمسافة 1900 متر، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.00.29 دقيقة بفارق ستة أطوال ونصف الطول عن «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف مصبح المهيري.



وحقق «ايكو بوينت» لناصر عسكر لقب الشوط السادس «جزر دبي» لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق «هانديكاب» بقيادة كونور بيسلي، وإشراف مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.25.30 دقيقة بفارق خمسة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «رماي» بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف مايكل كوستا.



واقتنص «هارت أوف أونر» لقب الشوط الختامي السابع «نخيل ستيكس» لمسافة 1600متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط بقيادة الفارسة صافي اوسبورن، وإشراف جيمي اوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1.39.14 دقيقة.



وأعرب ناصر عسكر مالك «ايكو بوينت» الفائز بلقب سباق «جزر دبي»، عن سعادته باللقب، وقال لـ«البيان»: «البطل أبدع على المضمار الرملي بعد أن حقق رقماً قياسياً على المضمار العشبي في العام الماضي والمنحدر من نسل الأسطورة «دباوي» وبعد تجربته هذا العام على الأرضية الرملية أثبت جدارته مشيداً بجهود المدرب مصبح المهيري والفارس كونور بيسلي».