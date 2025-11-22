78 جواداً في السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين غداً



ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2025 - 2026، سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، غداً الأحد، الساعة الثانية ظهراً، على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2025 - 2026 في نادي الشارقة للفروسية والسباق، ودعم من مجلس الشارقة الرياضي.

يشهد السباق مشاركة متميزة للخيول العربية الأصيلة والمهجنة، بمجموع 78 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط بجوائز تصل إلى 400 ألف درهم موزعة على ستة أشواط متنوعة المسافات والمستويات. وتفاصيل السباقات كالتالي: الشوط الأول: «شوط لونجين سبيرت بايلوت»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، لمسافة 1200 م، بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.



يتبعه الشوط الثاني: «شوط لونجين كونكيست»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من الإنتاج المحلي بعمر 3 سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً.

الشوط الثالث «شوط ماستر كولكشين»: وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 14 جواداً.

يليه الشوط الرابع: «شوط لونجين سبيريت بايلوت فلاي باك» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ والمصنفة، بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط هو 12 جواداً.



الشوط الخامس الرئيسي: «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» مقدم من شركة لونجين بريما لونا، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائزه 200 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط هو 4 جياد.

الشوط السادس: «شوط لونجين سبيريت زولو تايم»، وهو شوط تكافؤ مخصص العربية الأصيلة والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 2000 م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.