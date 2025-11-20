1.940.000 درهم جوائز الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي



يستضيف مضمار ميدان الأمسية الثانية من «كرنفال سباقات دبي»، غداً الجمعة، والتي تشتمل على 7 أشواط بمشاركة 67 خيلاً من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 1.940.000 درهم وذلك بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل وبرعاية نخيل.



ويتصدر الأمسية السباق الرئيسي «دبي كريك مايل» في الشوط الخامس «قوائم»، ومخصّص للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 9 خيول، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية نصف مليون درهم، وأبرز المرشحين «مسمك» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، و«مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، كما ينافس على اللقب «قريب» الذي يبحث عن لقب جديد في مسيرته بإشراف مصبح المهيري، إضافة إلى «مندلسون باي» بإشراف بوبات سيمار والذي يدفع أيضاً بـ«كاسلوردن».



ويدشن الحفل الشوط الافتتاحي سباق بني ياس للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على مجموع جوائز السباق المالية بقيمة 300 ألف درهم، وأبرز المرشحين «مبيد» صاحب التصنيف الأعلى بإشراف الدكتور جابر بيطار، و«آر بي موني ميكر» بإشراف حمد المرر، و«ماهر» بإشراف ماجد الجهوري، إضافة إلى المهر الواعد«اي اي ار اكس بورن» بإشراف مصبح المهيري و«رصاصي» بإشراف أحمد المحيربي.



وتتنافس 8 مهرات على لقب الشوط الثاني «نخلة جبل علي مايدن ستيكس» شوط الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للمهرات، بعمر السنتين «شمال الكرة الأرضية» والثلاث سنوات «جنوب الكرة الأرضية» البالغة مسافته 1400 متر، وتبلغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، ومن أبرز المرشحات «ستار ميراج» بإشراف حمد الجهني، و«تاجو ماجو» بإشراف جيمي أوسبورن، و«يونو» بإشراف أحمد بن حرمش و«تجاريد» بإشراف جوليو أولاسكواجا.

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «سباق بالم سنترال مايدن ستيكس» مشاركة 11 خيلاً وجوائزه 165 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر السنتين «شمال الكرة الأرضية» والثلاث سنوات «جنوب الكرة الأرضية» وأبرز المرشحين «ديفون آيلاند» و«ناشيونال هيستوري» بإشراف شارلي أبلبي، و«مستر هايرو» مع المدرب أحمد بن حرمش، و«نعيم» بإشراف بوبات سيمار.



ويستقطب سباق «ثندر سنو» 10 خيول والذي يحمل اسم نجم جودلفين الفائز بنسختين من سباق كأس دبي العالمي، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «هانديكاب» في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف درهم، وأبرز المرشحين «شبيرتون» بإشراف مصبح المهيري، و«كراون ستيت» مع المدرب سالم بن غدير، و«جو سولجر جو» بإشراف فوزي ناس، إضافة إلى «سايلنت ايج» مع المدرب دووج واتسون و«ريمورز» بإشراف بوبات سيمار.



ويضم الشوط السادس «جزر دبي» لمسافة 1400 متر 8 خيول تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق «هانديكاب» تصنيف ومن أبرز المرشحين «ديب هوب» بإشراف بوبات سيمار، و«خنجر» و«إيكو بوينت» مع المدرب مصبح المهيري، و«رماي» بإشراف مايكل كوستا.



ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع «نخيل ستيكس» لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم بمشاركة 8 خيول من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط «كونديشنز»، وأبرز المرشحين «هارت أوف أونر» بإشراف جيمي أوسبورن، و«جالاكتيك ستار» بإشراف بوبات سيمار والذي يشرف أيضاً على المهر «دبي».