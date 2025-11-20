السعودية تحتضن المحطة الـ 17 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً



تستضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة، غداً الجمعة، المحطة السابعة عشرة والختامية للمحطات الدولية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ32، وذلك على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض. وتقام سلسلة السباقات العالمية المرموقة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تأكيداً لحرص سموه على تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، بما يعزز حضور الخيل العربي، ويحافظ على مكانته الرفيعة في المحافل الدولية.



وتشهد المحطة السعودية مشاركة نخبة من أعرق مرابط الخيول العربية، في تأكيد جديد على مكانة «الكأس الغالية» وما تمثله من أهمية كبيرة للملاك والمربين حول العالم، إلى جانب دورها في ترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتعزيز مسار الشراكات والنجاحات المشتركة بين البلدين.

ويقام السباق المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر رملي، بمشاركة 24 خيلاً من أبرز المرابط السعودية، وبجوائز تبلغ مليوناً ونصف المليون ريال سعودي، ليغدو سباق الكأس الغالية أحد أهم الجوائز المخصصة للخيول العربية في سباقات المملكة.



وتضم قائمة المشاركين مجموعة مميزة من الخيول أبرزهم: نجيب الزمان بتصنيف 125، متوكل الخالدية المصنف 118، نديم الملوك بتصنيف 121 إلى جانب أنوار، فودي بانيه، هشيم، إضافة إلى نخبة من أفضل الخيول العربية والمرابط القوية على صعيد سباقات المملكة والعالم.

وتضم قائمة أبطال الكأس الغالية في محطات السعودية السابقة كلاً من: طلاب الخالدية 2018، صخر الخالدية 2019، بدور عذبه 2020، حمداني خالد الخالدية 2021، تقدير 2023، وأخيراً قسورة الخالدية 2024.



وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نُشيد بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبدور سموه الريادي في قيادة سلسلة سباقات الكأس الغالية نحو نجاحات نوعية على المضامير العالمية، وتعكس محطة السعودية الروابط الأخوية المتينة والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على دعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات. كما نسلّط الضوء على مكتسبات النجاحات المشتركة بين الإمارات والسعودية».

وأضاف الظاهري: «نفخر بالوصول إلى المحطة السابعة عشرة والختامية للجولات العالمية بعد تحقيق العديد من الأهداف وترجمة الخطط التي وضعت منذ انطلاق سباقات العام الحالي، كما نفخر بالمشاركة الواسعة لنخبة الملاك والمربين والمرابط السعودية في أمسية سباقات الكأس الغالية، فهذه المشاركة تمثل دلالة مهمة على مكانة الحدث وقيمته لدى مجتمع الخيل العربي حول العالم».