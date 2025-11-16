ألقاب 6 أشواط تُشعل سباق مضمار الشارقة «لونجين»



في أمسية جميلة ووسط حضور جماهيري لافت، احتضن مضمار الشارقة مساء اليوم، سباقات مضمار الشارقة لونجين باكورة موسم سباقات الخيل 2025 ـ 2026، والتي شهدت تألق الجواد «سفير» لـ«ياس للسباقات» وحصد كأس الشوط الرابع، فيما حققت خيول إسطبلات الأصايل، الفوز بــ«ثنائية» مبهرة، عبر كل من المهر «ظليم»، الذي ظفر بكأس الشوط الثاني، والجواد «ماكن» عندما منح الفوز بالثنائية في الشوط الثالث، كما تألق المهر «إي أس الورد» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وظفر بكأس الشوط الافتتاحي، بينما حقق الجواد «متأني» لشادويل، الفوز بكأس الخيول المهجنة الأصيلة في الختام، وذلك في حفل موسم سباقات مضمار الشارقة للفروسية «لونجين» الافتتاحي، الذي أقيم عصر اليوم الأحد، كما شهد الحفل الافتتاحي تألق المدرب أنتوني جميل، الفارس سام هتشكوت، اللذين حققا الفوز بـ«ثنائية» مبهرة.



6 أشواط مثيرة

تألف الحفل الافتتاحي لسباقات الشارقة الذي رعته مجموعة من المؤسسات الرائدة بالدولة، وبلغ مجموع جوائزه المالية 240 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وشارك نحو 83 خيلاً في المنافسة، ويحتضن مضمار الإمارة الباسمة إجمالي ستة سباقات خلال موسمه الجديد، الذي يختتم في يناير 2026.

تقدم الحضور محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وراشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومعتز الزعيم المدير الإداري لمجموعة المروان القابضة كما شهد الحفل جمهور غفير من المتفرجين، من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار نادي الشارقة.



الشوط الأول

تقدم المهر «إي أس الورد» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف المدرب حمد المرر وبقيادة بيرناردو بينيرو، نحو الصدارة بثقة وظفر بكأس الشوط الافتتاحي، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، «من خيول إنتاج الإمارات» لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية بلدية الشارقة.



«ظليم» الثاني

توج المهر «ظليم» لإسطبلات الأصايل، بإشراف المدرب أنتوني جميل وبقيادة الفارس سام هتشكوت، بكأس الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ومنح الجواد «ماكن» الثنائية المبهرة لخيول إسطبلات الأصايل، بإشراف المدرب أنتوني جميل وبقيادة سام هتشكوت، عندما سطر فوزاً مثيراً بكأس الشوط الثالث، المخصص للخيول العربية الأصيلة حسب العمر والنتائج، من «خيول توليد الإمارات» لمسافة 1700 متر، وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، كما منح الفوز الثنائية للمدرب والفارس.



الشوط الرابع

سطر الجواد «سفير» لـ«ياس للسباقات»، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وبقيادة الفارس جوليس موبيان، فوزاً مثيراً بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1700 متر وبمشاركة 8 جياد في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم برعاية المروان.

واستطاع الجواد «إدرس ديس آرنيست» لفاتن أحمد راشد مناصره، بإشراف المدرب عادل مشاحي وبقيادة الفارس ساندرو بايفا، تحقيق أفضلية في السباق قادته للفوز بكأس الشوط الخامس، المخصص للخيول العربية الأصيلة، حسب العمر والنتائج لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم برعاية المروان.



مسك الختام

وفي الختام قدم الجواد «متأني» لشادويل، بإشراف المدرب جون هايد وبقيادة الفارس دانييل تودهوب، استعراضاً مثيراً لقدراته التنافسية، عندما تمكن من خطف الفوز بكأس الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ، لمسافة السرعة 1200 متر وبمشاركة 12 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية هيئة كهرباء ومياه الشارقة.