«رباح» لشادويل بطل «جائزة سلسلة سباقات جبل علي للسرعة»



شهد الحفل الثاني لمضمار جبل علي في دبي تنوع الانتصارات بين الملاك والمدربين بعد أن توزعت الألقاب في الأشواط السبعة التي احتضنها المضمار الأصفر بمشاركة 74 خيلاً وبقيمة إجمالية بلغت 620 ألف درهم، فيما حصد الفارس دانييل تودهوب ثنائية أبرزها قيادته «رباح» بشعار «شادويل» في جائزة سلسلة سباقات جبل علي للسرعة بإشراف المدرب مصبح المهيري.

تألق«آسر» لاسطبلات العجبان بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب عبدالله الحمادي في الشوط الافتتاحي «كأس بورشه» لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1.7.54 دقيقة، بفارق نصف طول عن الوصيف «السكب مليح» لبطي غمران القبيسي بقيادة سندرو بايفا وإشراف خالد ذيبان.



وفرض «فايت زون» لأمين النور حضوره بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف أبو بكر داود في الشوط الثاني «سباق الشعفار للاستثمار ستيكس» لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.24.97 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع طول عن الوصيف «إنسبايرد آيديا» لمحمد خليفة البسطي بقيادة مايكل شيهي وإشراف دووج واتسون.



«سباق داعم»

وحلق «راكان» بشعار «الليث ريسنغ» بلقب الشوط الثالث «سباق داعم» لمسافة 1200 متر لخيول السنتين بإشراف جوليو أولاسكواجا وقيادة الفارس دانييل تودهوب، مسجلاً زمناً قدره 1.12.13 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن «مربات» بقيادة أدري دي فريز وإشراف دووج واتسون.

وحصد «اون ذا وي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع «كأس دبي للمرطبات» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب سالم بن غدير بعد أن سجّل زمناً قدره 1.11.42 دقيقة بفارق طولين عن الوصيف «رويال كوريسبوندنت» للوكل كريتر ريسنج بقيادة ويليام بيريرا وإشراف مصبح المهيري.

وحسم «رباح» بشعار شادويل لقب الشوط الخامس «جائزة سلسلة سباقات جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 58.89 ثانية بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع طول عن «أطوال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مايكل كوستا.



كأس طيران الإمارات

وخطف «برنس روز» لأخمات ريسنج لقب الشوط السادس كأس طيران الإمارات لمسافة 1800 متر تألق بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.50.70 دقيقة بفارق رأس عن «الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة راي دوسون وإشراف مايكل كوستا.

وبصم «ديسيديوس» للمالك والمدرب سالم بن غدير على آخر ألقاب الحفل في الشوط السابع «سباق العوير للتكافؤ ستيكس» لمسافة 1950 متراً، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، بقيادة قيس البوسعيدي مسجلاً زمناً قدره 1.59.63 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «بوستر بينت» لنقابة سوتد وبوتد للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار.