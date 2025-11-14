"رويال شامبيون" يهدي الإمارات كأس البحرين الدولي

أضاف "رويال شامبيون" بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد فوزه بلقب النسخة السابعة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة.

ورفع "رويال شامبيون" رصيده إلى 8 انتصارات بعد إنجازه الأخير الذي حققه بقيادة جيمس دويل وإشراف كارل بورك، مسجلاً زمناً قدره 2.1.58 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن "غالين" بقيادة ديلان براون وإشراف إيدن أوبراين، فيما أحرز المركز الثالث "مليتاري أوردر" لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.