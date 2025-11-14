تتويج الفائزين في سباق الخيول العربية الأصيلة الثاني في منطقة الظفرة



نظم نادي ليوا الرياضي سباق الخيول العربية الأصيلة الثاني، الذي أقيم وسط أجواء تنافسية قوية، وشهد مشاركة نخبة من الملاك والفرسان، في فعالية تعكس الاهتمام المتواصل برياضة الخيل الأصيل في منطقة الظفرة، في الشوط الأول لمسافة 1700 متر، حقق الخيل الحبي لمالكه علي سهيل علي المزروعي المركز الأول، في حين جاء في المركز الثاني الخيل سفير لمالكه أحمد محمد فن المحيربي، وحلّ ثالثاً الخيل سند لمالكه سيف عشير علي المزروعي.



وفي الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، توّج الخيل مكتوب لمالكه علي سهيل علي المزروعي بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني الخيل جنجال لمالكه سيف عشير المزروعي، وحلّ ثالثاً الخيل ميقات لمالكه فن محمد فن.

وأكد نادي ليوا الرياضي أن السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها دعماً لرياضة الخيول العربية الأصيلة، وترسيخاً للموروث الرياضي العريق في منطقة الظفرة.