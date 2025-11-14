فارس المنصوري بطل تحدي سيح السلم للقدرة



حلّق الفارس فارس أحمد المنصوري بلقب أول سباقات الموسم الجديد في مدينة دبي الدولية للقدرة بعد فوزه بكأس تحدي سيح السلم لمسافة 120 كلم ليهدي إسطبلات «M7» أول ألقاب الموسم بعد منافسة قوية شهدها السباق بمشاركة 178 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، في حين يقام (السبت) كأس الوصل للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم.

ونجح الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «رأس تروفادور» لإسطبلات M7 في حسم اللقب بعد أداء مميز في المراحل الأربع، منهياً السباق بزمن إجمالي بلغ 4:15:38 ساعات، واحتل بطل النسخة الماضية الفارس سيف أحمد المزروعي المركز الثاني من إسطبلات MRM على صهوة «ماجيك غلين تورك»، مسجلاً زمناً قدره 4:15:55 ساعات. وجاء في المركز الثالث الفارس محمد راشد العميمي من إسطبلات M7 على صهوة «إس دبليو جالما»، مسجلاً زمناً قدره 4:16:04 ساعات.



وحقق الفارس راشد محمد عتيق المهيري المركز الرابع ممتطياً «أباندومز روكابيلي» لإسطبلات F3، بزمن بلغ 4:17:13 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس أحمد صالح الشحي من إسطبلات البوادي على صهوة «دجا دي بيديرز» بزمن 4:17:48 ساعات، وجاء في المركز السادس الفارس حمدان يحيى الكثيري على صهوة «طراف» لإسطبلات الوثبة، بزمن قدره 4:20:17 ساعات.

وجاء الفارس منصور سعيد الفارسي في المركز السابع على صهوة «تاتارينّو» لإسطبلات MRM منهياً السباق بزمن 4:21:12 ساعات، واحتل الفارس حمد عبيد الكعبي المركز الثامن ممتطياً «بوليو شارلز» لإسطبلات MRM بزمن قدره 4:21:33 ساعات.



وجاء في المركز التاسع الفارس منصور خميس الشدي من إسطبلات F3 على صهوة «نيل أزورا 16» بزمن بلغ 4:21:35 ساعات، وأكمل الفارس محمد عادل محمد الحوسني من إسطبلات الريف عجبان المراكز العشرة الأولى، منهياً السباق على صهوة «إس سي بونيتو» بزمن 4:22:18 ساعات.



تتويج الأبطال

وبعد ختام السباق توج أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، كما حصل البطل على 200 ألف درهم، ونال الفارس الوصيف 180 ألف درهم، في حين بلغت جائزة المركز الثالث 160 ألف درهم، كما خُصص مبلغ 50 ألف درهم للفائز بالمركز الرابع، و35 ألف درهم للمركز الخامس، في حين حصل الفرسان من المركز السادس وحتى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم.





من جانبه تقدم محمد السبوسي مدرب إسطبلات M7 بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد وفوز إسطبلات سموه بكأس تحدي سيح السلم، مشيراً إلى أن البداية المثالية تبشر بالخير، متمنياً التوفيق للجميع في الموسم 2025-2026.