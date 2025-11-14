74 خيلاً تتنافس في الحفل الثاني لمضمار جبل علي



يستضيف مضمار جبل علي في دبي، فعاليات الحفل الثاني والذي يتكون من 7 أشواط، للخيول المهجنة الأصيلة، إضافة إلى الخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 620 ألف درهم بمشاركة 74 خيلاً. ويدشن فعاليات الحفل سباق الخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول «كأس بورشه» لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 خيلاً بعمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 50 ألف درهم.



ويشهد الشوط الثاني «سباق الشعفار للاستثمار ستيكس» لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، مشاركة 11 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائز السباق 100 ألف درهم. وسيتواصل التحدي على لقب الشوط الثالث «سباق داعم – جائزة عمر السنتين» لمسافة 1200 متر والذي يأتي ضمن المبادرات الجديدة لمضمار جبل علي للخيول المبتدئة بعمر السنتين إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 8 خيول وتبلغ قيمة جوائز السباق 72 ألف درهم.



ويضم الشوط الرابع «كأس دبي للمرطبات - سباق داعم»، 8 خيول تتنافس لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم. وتتنافس 9 أسماء من خيول السرعة في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر «جائزة سلسلة سباقات جبل علي للسرعة» للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» بقيمة إجمالية لجوائزه 120 ألف درهم.



ومن أهم أشواط الحفل «كأس طيران الإمارات» في الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 7 خيول تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 120 ألف درهم. ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع «سباق العوير للتكافؤ ستيكس» لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 15 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم.