«نخبة الخيول» تتنافس في السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة على مضمار أبوظبي



يستضيف مضمار أبوظبي الجمعة السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسخته الـ33.



يأتي السباق ضمن الأمسية الرابعة من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 94 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ 511 ألف درهم.



وينطلق السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، وجوائزه 111 ألف درهم، بمشاركة 14 من نخبة الخيول.



ويقام الشوط الأول في الأمسية لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة «توليد الإمارات» عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً، وجوائزه 66 ألف درهم.



وتتنافس 14 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر في الشوط الثالث على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الرابع للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، مشاركة 16 خيلاً للفوز بلقب «ستار أوف ذا ديزرت»، وجوائزه 66 ألف درهم.



ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب «الاتحاد جولد مايل»، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تم تخصيص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 12 خيلاً للفوز بلقب «ثندر هوف مايل»، وجوائزه 66 ألف درهم.



وتشارك 13 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، في الشوط الختامي لمسافة 1400 متر، على لقب «ذا ماري تايم سبرنت»، وجوائزه 66 ألف درهم.