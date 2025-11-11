السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة ينطلق في منطقة الظفرة غداً



ينظم نادي ليوا الرياضي غداً الأربعاء السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط مشاركة واسعة من نخبة الملاك والفرسان من مختلف مناطق الظفرة، وذلك ضمن أجندة السباقات المعتمدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضات التراثية ودعم الموروث الإماراتي الأصيل.



ويقام الحدث على شوطين رئيسيين يتنافس خلالهما الملاك على المراكز الأولى، في أجواء يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، نظراً للقوة المتوقعة للمنافسات والتنوع الكبير في المشاركات.



وأكد نادي ليوا الرياضي، أن تنظيم السباق يأتي في إطار خططه المتواصلة لدعم الرياضات التراثية في المنطقة وتوفير بيئة تنافسية مستدامة تواكب الاهتمام الكبير بهذه الرياضة العريقة، كما أشاد النادي بتعاون الشركاء والجهات الداعمة التي أسهمت في توفير كل المتطلبات الفنية واللوجستية لإنجاح الحدث.



وأشار النادي، إلى أن إقامة السباق في مدينة زايد يعكس أهمية الظفرة وجهة لسباقات الخيول العربية على مستوى الدولة، ويعزز مشاركة الملاك المحليين ويتيح لهم فرصة المنافسة في حدث يمتلك قيمة تراثية ورياضية متجذرة.

ومن المقرر أن تنطلق الأشواط غداً الأربعاء في أجواء مثالية، وسط جاهزية كاملة للمضمار والفرق التنظيمية، بما يعكس مكانة الظفرة في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية التراثية.