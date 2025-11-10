الجواد ساري يتألق في افتتاح سباقات العين موسم 2025-2026



استهل الجواد «ساري»، لياس للسباقات، موسم سباقات نادي العين 2025-2026 على خير نسق، وتألق في الأمسية الافتتاحية ليتوج بطلاً للشوط الثاني لمسافة 1800 متر، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، وانطلق الجواد البطل بقوة في اللفة الثانية ليكتسح منافسيه من الخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بفارق 4.51 أطوال، قاطعاً المسافة في 2:03:11 دقيقة.

وكان نادي العين للفروسية والرماية أقام الأحد سباقه الافتتاحي للموسم 2025-2026، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام مضمار نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق، مدير الفروسية بنادي العين، وشهد السباق جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول.



وفي مستهل حفل الأمسية انتزع المهر «لودو دي لاجارد»، لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي وتحت قيادة راي داوسون، لقب الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق، والذي انطلق لمسافة 1800 متر، بينما ظفر المهر «أي أتش طحان» لحمد على المرر، بإشراف المدرب حمد المرر وقيادة بيرناردو بينيرو، بكأس الشوط الثالث، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «توليد الإمارات».

وحصدت المهرة «سهرلاو» لماجد علي المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، وهذا هو الفوز الثاني للمدرب الحضرمي، وتوجت المهرة «الظفرة الغربية» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي وقيادة جوليس موبيان، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، وفاز الجواد «أر بي سراب» لمالكه ومدربه خليفة النيادي، وقيادة عليا طيار، بلقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر.



وفي ختام حفل الأمسية نجح الجواد «الفاتح» للشيخ فيصل حمد آل ثاني، في إكمال الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والثنائية للفارس راي داوسون، بتتويجه بطلاً في الشوط السابع لمسافة 1000 متر.

من جهته رحب محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، بالحضور الحاشد في افتتاح سباقات موسم 2025-2026، موضحاً أن الاستعدادات للسباقات الحالية بدأت منذ وقت مبكر تطلعاً لموسم متميز يلبي متطلبات الملاك والمدربين والفرسان وكذلك الجمهور،



وأكد الناصري أنه تم إنشاء إسطبلات جديدة، لافتاً إلى أن نادي العين استثمر أموالاً في المنصة الرئيسية لمنح الرواد انطباعاً متميزاً وصورة رائعة للنادي، وقال: سعدنا أيضاً بمجهودات الأخوة في اللجان الفنية وتجربتهم الناجحة في «هيئة الإمارات لسباقات الخيل» من خلال السباقات التجريبية التي أقيمت قبل انطلاق الموسم، وبهذه التجربة نكون قد وصلنا في نادي العين للفروسية والرماية إلى بداية جيدة لسباقات مستقبلية مميزة.

وأكد الناصري أن النادي يتضمن 20 رياضة، لكن أشهرها الفروسية والرماية قياساً على الإقبال الكبير عليها من المواطنين والوافدين والسياح، وما زالت رياضة الفروسية تجتذب المزيد من عشاق هذه الرياضة.