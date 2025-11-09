المهر«صافي» والجواد «إنر بيس» يحصدان الألقاب في مضار أبوظبي

وام

أحرز المهر «صافي» لياس للسباقات، لقب سباق المقام الكلاسيكي، وحصد الجواد «إنر بيس»، لقب ذا «ساند ستورم»، مساء أمس ضمن السباق الثالث على مضمار «أبوظبي للسباق». وشهد السباق المؤلف من 7 أشواط، منافسة قوية بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وجوائزه 466 ألف درهم. وحقق «صافي» الفوز بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، بزمن قدره 2:27:47 دقيقة، بينما تمكن «إنر بيس» بإشراف سالم بن غدير، وقيادة جوس سانتياجو، من الفوز بلقب«ذا ساند ستورم»، في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:35:78 دقيقة.



وحصدت الفرس «منهية عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف أليزيه جياني، وقيادة تاج أوشي، لقب سباق تحدي الظفرة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، مسجلة 1:41:98 دقيقة. وتوج المهر «بودلير دو غزال» لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، بالمركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، محققاً لقب «ذا فالكونرز»، بزمن قدره 1:44:64 دقيقة. وهيمن الجواد «أف أشام» لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة سيف البلوشي، على صدارة الشوط الثالث لمسافة 1600متر، على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، محققاً 1:45:26 دقيقة.



وحقق «أف معلمي» لسالم علي مرشد المرر، بإشراف سالم المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو «ثنائية» صدارة الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب«ليوا ديزرت دونيس»، مسجلاً 2:41:11 دقيقة. وفاز «خمسين» لأحمد سلمان الصابري، بإشراف سلمان الصابري، وقيادة ساندرو بايفا بالمركز الأول في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب «سبرنت للتكافؤ»، بزمن قدره 1:23:02 دقيقة.



