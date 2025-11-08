راشد بن دلموك: توافد المدربين الأجانب في الافتتاح يؤكد نجاح كرنفال سباقات دبي



أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل، أن انطلاقة كرنفال سباقات دبي تميزت بتوافد العديد من المدربين القادمين من خارج الدولة بجانب المدربين المحليين بخلاف المواسم الماضية عندما كانوا يحضرون من أجل سباقات محددة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الخيول المشاركة والقادمة إلى الدولة، مما يؤكد نجاح الكرنفال والبرنامج الجديد لنادي دبي لسباق الخيل ويعكس ريادة الإمارات ودبي في عالم الفروسية وصناعة الخيل بفضل الرؤية الثاقبة والدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



جاء ذلك خلال حضوره الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان برعاية طيران الإمارات والتي نظمها نادي دبي لسباق الخيل بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل وعدد من المسؤولين والملاك والمدربين والمهتمين بسباقات الخيل.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لـ«البيان» أن انطلاقة الموسم الجديد في مضمار ميدان شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً ويعد كرنفال سباقات دبي من المناسبات المهمة التي ينتظرها أهل الخيل من الملاك والمدربين والفرسان متمنياً التوفيق للجميع في موسم سيكون حافلاً بالعديد من السباقات والفعاليات المميزة.



ثنائية لافتة

وشهدت الأمسية الافتتاحية إحراز المدربين أحمد بن حرمش ومصبح المهيري ثنائية لافتة، إضافة إلى الفارسين ويليام بيريرا وكونور بيسلي في الحفل المكون من 7 أشواط على المضمار الرملي البالغ إجمالي قيمة جوائزه المالية 1.330.000 درهم.

وحقق «دارك سيفرون» لسلطان علي السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش التوقعات في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فقط البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم، ليؤكد «دارك سيفرون» تفوقه بطل سباق جولدن شاهين في النسخة الأخيرة من أمسية كأس دبي العالمي بعد أن حلق باللقب بزمن قدره 1.11.84 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «رماي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مايكل كوستا.



وكسب «غراي بوس» لنادي إن آر ذ.م.م بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار لقب الشوط الثاني للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.26.61 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ميستري تشايم» للوكل كريتر ريسنج بقيادة وليام بيريرا وإشراف مصبح المهيري.

وفاز «يونيون سكيورتي» لمحمد السبوسي بقيادة سام هتشكوت وإشراف أحمد بن حرمش بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة بعمر السنتين للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وثلاث سنوات للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.13.38 دقيقة بفارق خمسة أطوال عن «نعيم» لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بقيادة ريتشارد مولن وإشراف بوبات سيمار.



الشوط الرئيسي

واكتسح «شيبرتون لودج» لأبوبكرا إقدورا بقيادة وليام بيريرا وإشراف مصبح المهيري بلقب الشوط الرابع «الإمارات للشحن الجوي» لمسافة 1900 من الخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.0.66 دقيقة بفارق ثمانية أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «أرابيان تيل» لعائلة شبرا بقيادة أندرو سلاتري وإشراف بوبات سيمار.

وأضاف «كيوبيد دريم» الثنائية للمدرب مصبح المهيري المملوك للوكل كريتر ريسنج بقيادة الفارس ويليام بيريرا بعد فوزه بلقب الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.39.34 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «ميدن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة قيس البوسعيدي وإشراف سالم بن غدير.



وتألق «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي بإشراف المدرب أسامة رفاعي في الشوط السادس لمسافة 1200 متر للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية البالغة 175 ألف درهم، ليحصد الفارس كونور بيسلي اللقب الثاني في الأمسية بعد أن حسم البطل المركز الأول بزمن قدره 1.13.94 دقيقة بفارق طول عن «بوردر إيدج» لنقابة إنيتفور ذا صن بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار.

واختتم «نوراتو» لسكاي للسباقات الأمسية بإحرازه لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق من فئة (تكافؤ) البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف درهم، محققاً المركز الأول بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف جوليو أولاسكواجا بزمناً قدره 1.41.32 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «ميلتري أرتيست» لأبوبكر إقدورا بقيادة وليام بيريرا وإشراف مصبح المهيري.



وأعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بإحراز الثنائية في بداية موسم كرنفال سباقات دبي والتي تعد دافعاً للمزيد في الفترة المقبلة، حيث يتطلع إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في ظل وجود وجود مجموعة من الخيول الجديدة سواء على مستوى الخيول المهجنة أو الخيول العربية الأصيلة، لافتاً إلى حصد لقبين بجانب المنافسة في المراكز الأولى يؤكد أن الأداء العام مبشر من الخيول التي يتوقع منها الأفضل في السباقات المقبلة.