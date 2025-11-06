74 خيلاً في الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي



يستضيف مضمار ميدان العالمي الجمعة الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي برعاية طيران الإمارات وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل بمشاركة 74 خيلاً، ويتكون الحفل الأول من 7 أشواط بقيمة إجمالية للجوائز المالية للسباقات تبلغ 1.340.000 درهم.



ويحتضن مضمار ميدام 17 أمسية في الموسم 2025-2026 أبرزها مسك الختام كأس دبي العالمي يوم 28 مارس المقبل.



ويدشن الأمسية الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فقط بمشاركة 6 خيول، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم.

وسيتواصل التحدي في الشوط الثاني بمشاركة 12 خيلاً من الخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، مشاركة 10 خيول مبتدئة عمر السنتين للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وثلاث سنوات للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم.



وتتنافس 12 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1900 من الخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وتبلغ القيمة المالية لجوائز السباق 190 ألف درهم.



ويعد الشوط الخامس الرئيسي أكثر الأشواط ازدحاماً، حيث يضم 13 خيلاً عمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس لمسافة 1600 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1200 متر للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية البالغة 175 ألف درهم.

ويسدل الستار على الأمسية عبر الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق من فئة (تكافؤ) بمشاركة 10 خيول تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف درهم.



تاريخ عريق



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، إن طيران الإمارات تملك تاريخاً عريقاً في رياضة سباقات الخيل على مستوى العالم ويبشر الموسم الجديد بسباقات استثنائية تمتد من الحفل الافتتاحي في مضمار ميدان، وصولاً إلى كأس دبي العالمي ذروة الاحتفاء بروعة سباقات الخيل، مؤكداً التزامهم بترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأحداث والفعاليات الخاصة برياضة الفروسية رياضة الآباء والأجداد.



وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته برعاية طيران الإمارات للأمسية الأولى من الموسم في مضمار ميدان، حيث تعد «طيران الإمارات» الشريك الداعم لمسيرة سباقات دبي على الساحة العالمية ودعمها المتواصل للرياضة في دبي وحول العالم محل تقدير كبير، مشيراً إلى أنهم يتطلعون إلى مزيد من التعاون بعد هذه الرعاية المميزة لانطلاقة الموسم مع بداية كرنفال دبي للسباقات 2025-2026، مُرحّباً بالجميع في مضمار ميدان ومتمنياً موسماً موفقاً للجميع.