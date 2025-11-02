«نوتابل سبيتش» يهدي جودلفين لقب «بريدرز كب مايل»



أهدى «نوتابل سبيتش» جودلفين لقب سباق «بريدرز كب مايل» للفئة الأولى، بعد أن قدم أداء مميزاً على مضمار ديل مار بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما قدّم «ريبلز رومانس» أداءً بطولياً، بعد أن حل وصيفاً في بريدرز كب تيرف للفئة الأولى، بفارق ضئيل من الفائز بشكل غير متوقع «إثيكال دايموند»، فيما تألق «إل كوردوبيس»، محققاً المركز الثالث، في واحد من أبرز سباقات الأمسية الأمريكية الكلاسيكية.

وخطف الجواد الياباني «فوريفر يونغ» الأضواء، بعد فوزه بلقب كأس المدربين «بريديرز كب»، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي، ليتفوق على بطل النسخة الماضية «سيراليون» بفارق نصف طول، محققاً المركز الأول بزمن قدره 2.0.19 دقيقة.



وأضاف «نوتابل سبيتش» اللقب الرابع لجودلفين خلال 5 سنوات، مع المدرب شارلي أبلبي والفارس وليام بيوك، بعد أن سطر أبناء الأسطورة «دباوي» إنجازات سابقة، وهم «سبيس بلوز» «2021»، و«مودرن غيمس» «2022»، و«ماستر أوف ذا سيز» «2023»، قبل أن يضيف «نوتابل سبيش» المنحدر من نفس السلالة إنجازاً جديداً في هذا السجل المشرّف، ليكسب التحدي، بعد أن حلّ ثالثاً بفارق طول واحد في نسخة العام الماضي.

وعاد «نوتابل سبيش» إلى كاليفورنيا، ليظفر بسباق وودباين مايل «للفئة الأولى» في سبتمبر، قبل أن يحلق باللقب الأخير «بريدرز كب مايل» للفئة الأولى لمسافة الميل 1600 متر، بزمن قدره 1.33.66 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «فورميدابل مان».



وأعرب هيو أندرسون المدير العام لجودلفين في دبي والمملكة المتحدة، عن سعادته بهذا الإنجاز المميز لجودلفين، مشيداً بمجهود الثنائي شارلي أبلبي ووليام بيوك مع «نوتابل سبيش»، على مدار العامين أو الثلاثة الماضية، خاصة بعد أن استغل الفارس بيوك السرعة المذهلة للبطل في الفيرلونغ الأخير.

من جانبه، أكد المدرب شارلي أبلبي أن «نوتابل سبيش» يعد من أبرز الخيول القادمة إلى بريدرز كب، منذ مشاركته العام الماضي، وهو خيل يناسبه تماماً هذا المضمار، ويرى أن تجربته الأخيرة في وودباين كانت محطة مهمة، جعلته جاهزاً لهذا السباق بالشكل الأمثل، وبقيادة نموذجية من وِليام بيوك، بعد أن أخرج الحصان بشكل جيد من بوابة الانطلاق، ووضعه في موقع مثالي.



من جانبه، ثمّن الفارس وليام بيوك ثقة المدرب شارلي، وإتاحة الفرصة له كي يتعامل بما يناسب الحصان خلال السباق، بعد أن انطلق «نوتابل سبيش» بشكل أفضل مما كان متوقعاً، رغم المخاوف من أن تكون الانطلاقة بطيئة، كما حدث في وودباين مايل، لكنه بدأ بصورة ممتازة، مؤكداً أن البطل خيل استثنائي، وهو بطل 2000 غينيز وبساسيكس ستيكس، وكان يستحق الفوز في بري جاك لو ماروا هذا العام، رغم أنه كان غير محظوظ في نسخة العام الماضي، وأثبت هذا العام أنه خيل مختلف، يتميز بأنه أكثر نضجاً وقوة.