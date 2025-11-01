«تينتيريس» و«أوبزرفر» لجودلفين يكسبان ثنائية ثمينة في فلامنغتون



حقق ثنائي جودلفين «تينتيريس» و«أوبزرفر» انتصارات ثمينة للشعار الأزرق الملكي في مضمار فلامنغتون بأستراليا بعد فوزهما بثنائية من الفئة الأولى، ليؤكدا مكانتهما بين أبرز خيول الثلاث سنوات في الموسم الحالي. وحلق «تينتيريس» بقيادة الفارس مارك زاهرا وبإشراف المدربين أنطوني وسام فريدمان، بلقب كولمور ستد ستيكس لمسافة 1200 متر، أحد أبرز السباقات المصنفة والمعروف بكونه السباق الصناع للفحول، مسجلاً زمناً قدره 1.8.10 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «ماي غلاديولا».



وأضاف «أوبزرفر» الثنائية لجودلفين وللفارس مارك زاهرا وبإشراف المدرب كيران ماير بعد فوزه بلقب «ديربي فيكتوريا» لمسافة 2500 متر، ليمنح الشعار الأزرق في أستراليا أول انتصار في هذا السباق الكلاسيكي الكبير بعد أداء كاسح في الصدارة من البداية حتى النهاية مسجلاً زمناً قدره 2.37.28 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أركورا». ورفع «تينتيريس» انتصاره الرابع في سباقات الفئات، ومركزين من سبع مشاركات بإجمالي جوائز بلغ 1.980.745 دولاراً أسترالياً.



وأعرب المدرب سام فريدمان عن سعادته بتحقق الخطة الطويلة الأمد التي وُضعت منذ فوز ابن الفحل «ستريت بوس» بسباق تودمان ستيكس للفئة الثانية في راندويك خلال الربيع الماضي، قائلاً: «تحقيق هذا الفوز مع والدي له طابع خاص، فهو السبب في وجودي هنا، ولولاه لما وصلت إلى ما أنا عليه، ويعد جودلفين داعماً مخلصاً لنا، وهذا المهر معنا منذ بدايته وأظهر جودة كبيرة في كل مراحله، والفريق في الإسطبل قام بعمل رائع، ولدينا طاقم متميز يبذل جهوداً كبيرة، وإنجاز اليوم مع والدي يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لي».



وأبدى أنطوني فريدمان سعادته الكبيرة والذي حضر شخصياً إلى المضمار في واحدة من المرات النادرة التي يحضر فها الى مضمار السباق من أجل متابعة المهر الذي رعاه الإسطبل منذ أيامه الأولى وقال: «كنا نؤمن بهذا الجواد منذ البداية، وسام أعدّه بصورة مثالية، رغبت فقط أن أكون هنا لأقول: أحسنت، الفضل يعود إلى جودلفين والحصان وكل من بذل جهداً كبيراً».

ومن جانبه، قال الفارس زاهرا إن «تينتيريس» كان دائماً جواداً استثنائياً يتمتع بقدرات كبيرة: وحين طلبت منه التقدم انطلق بقوة مذهلة، ثم بدأ تائهاً بعض الشيء، لكنه جواد رائع بكل المقاييس، وفوز مذهل. اخترته من بين عدة خيول وفضّلت البقاء مع فريق فريدمان، الذين جهزوه على نحو مثالي لهذا السباق. ورفع «أوبزرفر»، الفائز بسباق «ذا فاز» للفئة الثانية الأسبوع الماضي رصيده إلى ثلاثة انتصارات وثلاثة مراكز من سبع مشاركات، محققاً جوائز بلغت 1.805.600 دولار أسترالياً.



وأشاد المدرب البطل كيران ماير بأسلوب قيادة زاهرا قائلاً: «قلت لمارك: لا تحاول كبحه، دعه يمضي بإيقاعه، كنت أعلم أنه الأفضل، وطلبت منه أن يقوده بثقة، وقد نفذ ذلك ببراعة. أدار السباق بذكاء كبير، وقدم أداءً رائعاً».

وأضاف: «أخرج عامل الحظ من المعادلة، فهو يعيش فترة تألق مذهلة، ولا أحد يركب أفضل منه حالياً. إنه صديق عزيز، وأنا سعيد بهذا الفوز لجودلفين، ولأننا ندرب مهراً يمتلك مستقبلاً واعداً ومزيداً من النضج القادم».

وأكد ماير أنه يشعر بالفخر لتدريب خيول جودلفين مثل «أوبزرفر» و«تِمبتِد»، قائلاً: أن تُمنح فرصة تدريب خيل مثل «تِمبتِد» وآخر واعد مثل هذا المهر، أمر يدعو للاعتزاز، أشكر الجميع وهذا المهر يتمتع بقدرات كبيرة وتنوع رائع.