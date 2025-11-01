ثلاثية لخيول أحمد بن راشد في افتتاح سباقات «جبل علي»



حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ثلاثية في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي، عن طريق «ملهوف» و«أطوال»، إضافة إلى «الرائد» بطل الشوط الرئيس للمهرجان الافتتاحي، الذي شهد مشاركة نحو 74 خيلاً، تنافست على ألقاب 7 أشواط، بلغت القيمة الإجمالية لجوائزها أكثر من نصف مليون درهم.

وجاءت ضربة بداية الموسم للمضمار الأصفر مميزة، بحضور محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية والملاك والمدربين، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل في الدولة.



وحلقت «إيه إف منافية» لمحمد مصبح محمد المزروعي، بقيادة الفارس حمد البوسعيدي وإشراف المدرب قيس عبود، بلقب الشوط الافتتاحي «كأس بورشه» للخيول العربية الأصيلة، للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر «سباق التكافؤ توليد الإمارات»، مسجلة زمناً قدره 1.07.46 دقيقة، بفارق نصف طول عن «إيه إف لا مناص» لأسماء إدريس، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف المدرب ذاته قيس عبود.

وانتزع «ملهوف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني لمسافة 1000 متر على لقب «الشعـفار للاستثمار ستيكس – داعم»، للخيول المهجنة الأصيلة «سباق المبتدئة»، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 59.32 ثانية، بفارق أقل من طول عن «رويال كوريسبوندنت»، بقيادة ويليام بيريرا وإشراف مصبح المهيري.



وأضاف «أطوال» الثنائية لشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه بلقب الشوط الثالث «جائزة اليوم الافتتاحي لسباق السرعة»، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1000 متر، بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 59.28 ثانية، بفارق طولين وربع الطول عن «توريست» بشعار محمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون.

وظفر «إتساتين فروم لين» بلقب الشوط الرابع «أم سقيم ستيكس – داعم»، برعاية شركة دبي للاستثمار، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.25.68 دقيقة، بفارق نصف طول عن «بوليتيكال تروث»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة قيس البوسعيدي وإشراف سالم بن غدير.



وأضاف «الرائد» الهاتريك لشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد فوزه بلقب الشوط الخامس الرئيس «كأس افتتاح الموسم»، برعاية مضمار جبل علي، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1400 متر، وتبلغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.22.93 دقيقة، بعد منافسة شرسة بفارق أنف عن الوصيف «مورنينغ» لناصر عسكر، بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، فيما حقق «مونتباتن» لمحمد علي المركز الثالث، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف مصبح المهيري.



وحقق «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات فوزاً عريضاً في الشوط السادس «كأس المشرق لخدمات الري – داعم» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1600 متر، بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.37.63 دقيقة، بفارق عشرة أطوال ونصف الطول عن «فياض» لعلي حداد، بقيادة حمد البوسعيدي وإشراف قيس عبود.

وختم «غولد سبور» لعلي حداد، بقيادة الفارس لياندرو شيمينز، آخر ألقاب الحفل في السابع «بنك دبي التجاري ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1800 متر، ليضيف الثنائية للمدرب قيس عبود، بعد أن حسم المركز الأول بزمن قدره 1.51.73 دقيقة، بعد صراع مثير مع الوصيف «كيبو ميساكي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة برناردو بينيرو وإشراف سالم بن غدير.