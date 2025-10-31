«ريبلز رومانس» يتطلع لكتابة التاريخ في الـ «بريدرز كب»



يتطلع «ريبلز رومانس» لجودلفين لمواصلة كتابة التاريخ وإضافة انتصار جديد إلى مسيرته الحافلة بالانتصارات عبر تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز الثالث في بريدرز كب تيرف للفئة الأولى لمسافة 2400 متر ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان بريدرز كب على مضمار ديلمار بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد الجواد «ريبلز رومانس» أكثر خيول جودلفين تتويجاً ويسعى لتحقيق لقب السباق الأمريكي بعد أن توّج بلقب النسخة المقامة على مضمار كينلاند عام 2022، ثم أكد تفوقه مجدداً في مضمار ديلمار العام الماضي، وحتى الآن، لم تنجح في تحقيق الفوز ثلاث مرات في سباقات بريدرز كب سوى الفرسين المميزتين «بيهولدر» و«غولدكوفا».



ويعود «ريبلز رومانس» تحت إشراف شارلي أبلبي إلى مضمار ديلمار هذا العام بعد أن فاز بخمسة من سبعة سباقات خاضها، منها تحقيق انتصاره التاسع في سباقات الفئة الأولى عندما هيمن على المنافسة في جو هيرش تيرف كلاسيك على مضمار أكودكت أواخر سبتمبر.

ويمثل جودلفين في السباق أيضاً «إل كوردوبيس» الذي ينحدر من نسل الفحل «فرانكل»، حيث أثبت تطور مستواه تدريجياً هذا الموسم، وانتقل إلى مستوى سباقات الفئة الأولى بعد فوزه القوي في «سورد دانسر ستيكس» بمضمار ساراتوغا في أغسطس.



وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «ريبلز رومانس»، موضحاً أنه في حالة رائعة وكما هو معتاد، كان إعداده مثالياً قبل هذا الحدث، ويعد الحصان المخضرم في المجموعة، ومن الطبيعي أن تنافسه خيول أصغر سناً على اللقب في مرحلة ما، لكن ما يميّزه عنهم هو عامل الخبرة، وهي ميزة لا يمكن تعويضها في مثل هذه السباقات، مشيراً إلى أن الانطلاق من البوابة الأولى لا يثير القلق، فالفارس وليام بيوك يمكنه قيادة السباق من البداية، أو البقاء في موقع مثالي إذا كان الإيقاع سريعاً، ويعتقد أن «ريبلز رومانس» سيقدّم عرضاً كبيراً.