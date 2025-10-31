برعاية أحمد بن راشد.. «مهرجان يوم الافتتاح» يدشن فعاليات مضمار جبل علي



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تنطلق غداً السبت سباقات مضمار جبل علي للموسم الجديد 2025 - 2026، ويدشن «مهرجان يوم الافتتاح» فعاليات «المضمار الأصفر، حيث يضم الحفل الأول 7 أشواط بمشاركة نحو 74 خيلاً وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباقات أكثر من نصف مليون درهم.

ويشهد مضمار علي هذا الموسم تطورات جديدة أبرزها زيادة القيمة الإجمالية لجوائز سباقات هذا العام بنسبة 20% إضافة إلى إطلاق برنامج «داعم»، الأول من نوعه على مستوى العالم الهادف إلى توفير الدعم المستدام لملاك الخيول والاعتماد على نظام حوافز مبتكر يهدف إلى تشجيع المشاركة الفعالة لملاك الخيول في مختلف السباقات.



الشوط الافتتاحي

ويستهل الحفل فعالياته بسباق «كأس بورشه» للخيول العربية الأصيلة للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر «سباق التكافؤ توليد الإمارات»، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً من أبرزها «إيه أف حكومة» لخالد النابودة بإشراف إرنست أورتيل و«الناير» لمحمد سالم العفريت بإشراف خليفة النيادي.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1000 متر على لقب «الشعـفار للاستثمار ستيكس – داعم»، للخيول المهجنة الأصيلة «سباق المبتدئة»، بإجمالي جوائز مالية قدرها 72 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً من أبرزها «واكاليزر» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، «مناوش» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا و«مزاحم» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بإشراف بوبات سيمار.



وتتنافس 10 خيول على لقب الشوط الثالث «جائزة اليوم الافتتاحي لسباق السرعة»، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1000 متر، وتبلغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، ومن أبرز المشاركين «إنديكيت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير،«أطوال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا،«مكافح» بشعار شادويل بإشراف علي البدواوي.

ويضم الشوط الرابع «أم سقيم ستيكس – داعم» برعاية شركة دبي للاستثمار، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، 7 خيول تتنافس على مسافة 1400 متر، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، من أبرزها «غالانت بليد» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير كما ينافس على اللقب «سير هارموني» لحمدان السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش و«أواب» لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري.



كأس افتتاح الموسم

ويعد الشوط الخامس «كأس افتتاح الموسم» برعاية مضمار جبل علي، الشوط الرئيسي للحفل والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1400 متر، وتبلغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم ويشارك فيه 9 خيول من أبرزها «ميد إن دبي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ونيس» لشادويل، كما ينافس على اللقب «راوي» بشعار «آر آر آر» بإشراف دووج واتسون و«مورنينج» لناصر عسكر بإشراف بوبات سيمار.



ويشارك في الشوط السادس «كأس المشرق «لخدمات الري – داعم» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» 12 خيلاً تتنافس على مسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة جوائز الشوط 72 ألف درهم. ويُختتم الحفل بالشوط السابع «بنك دبي التجاري ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1800 متر بقيمة إجمالية 86 ألف درهم، حيث تتنافس 6 خيول على لقب السباق الختامي.

ورحب محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، بجميع المشاركين والزوار في المضمار الأصفر، معلناً اكتمال استعدادات اللجان الفنية والهندسية والتنظيمية والإدارية بالمضمار، وتجهيزها المرافق الخدمية كافة لانطلاق الموسم وإخراج السباق الافتتاحي للموسم الجديد بالصورة التي تليق بسمعة المضمار.