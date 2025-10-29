خيول جودلفين تحمل آمال الإمارات في مهرجان «بريدرز كب»



يتطلع فريق جودلفين إلى تحقيق إنجازات جديدة لخيول الإمارات في مهرجان «بريدرز كب» الذي تنطلق فعالياته (الجمعة) على مضمار «ديلمار» بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية. وتستعد كوكبة من خيول جودلفين إلى خوض التحدي الأمريكي في أقوى أشواط المهرجان خصوصاً في اليوم الثاني الذي سيشهد مشاركة نجوم بارزين مثل «سوفرينتي» بطل «ديربي كنتاكي» في سباق «لونجين بريدرز كب كلاسيك»، تحت إشراف المدرب وليام موت رغم الشكوك التي تحوم حول مشاركته بسبب حالته الصحية، إضافة إلى مشاركة الرحالة العالمي «ريبلز رومانس» الذي يسعى لإحراز لقب «بريدرز كب تيرف» للمرة الثالثة بجانب مشاركة رفيقه في الإسطبل «إل كوردوبس» تحت إشراف شارلي أبلبي.



ويدشن فعاليات الحفل في اليوم الافتتاحي شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت» لمسافة 1000 متر من «الفئة الأولى»، بمشاركة 17 خيلاً أبرزها «ميلتاري كود» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ويشهد سباق المهرات للفئة الأولى لمسافة 1600 متر مشاركة «انفينتي سكاي» بقيادة فلافين برات وبإشراف براد كوكس.