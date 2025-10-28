مضمار جبل علي يعلن زيادة 20% في قيمة جوائزه ويطلق برنامج «داعم»





أعلن مضمار جبل علي عن زيادة القيمة الإجمالية لجوائز سباقات الخيل في الموسم الجديد 2025-2026 بنسبة 20% مقارنة بدورة العام الماضي والذي تنطلق فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 8 مارس 2026، بواقع 11 أمسية تضم مجموعة من البطولات الرئيسية الكبرى، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتشجيع المشاركة الفاعلة من ملاك الخيل، وتطوير جودة السباقات بما يعكس مكانة الإمارات وجهة عالمية في سباقات الخيل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد (اليوم الثلاثاء) في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، بحضور محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والإعلاميين والمهتمين بسباقات الخيل في الدولة.



وكشف مضمار جبل علي عن إطلاق برنامج «داعم»، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي صمم لضمان الدعم المستدام لملاك الخيول، حيث يعتمد البرنامج على نظام حوافز مبتكر يهدف إلى تشجيع المشاركة الفعالة لملاك الخيول في السباقات المختلفة، من خلال إضافة مكافآت جديدة إلى الجوائز الرسمية لسباقات محددة، وتغطية فئات مختلفة بما في ذلك الخيول الصغيرة «بعمر سنتين وثلاث سنوات» والخيول غير الفائزة سابقاً، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتطوير جودة السباقات.



شكر وتقدير



وأعرب محمد الأحمد عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للحدث ولكل الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على التراث العريق لرياضة سباق الخيل في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية مشيراً إلى أن الموسم الجديد من السباقات يأتي في إطار الجهود الرائدة التي يبذلها مضمار جبل علي للمساهمة في تعزيز رياضة سباق الخيل وتطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما أن دورة عام 2025 - 2026 ستشهد عدداً كبيراً من السباقات والأمسيات، وزيادة قيمة الجوائز، بما يتيح لملاك الخيول المشاركة بشكل أوسع وأكثر فعالية، مثمناً الدور الكبير للرعاة والشركاء الاستراتيجيون في تعزيز نجاحات هذا الحدث وتقديمه بالشكل الذي يليق بمكانته على خريطة مضامير الدولة.



وأضاف الأحمد إن مضمار جبل علي حريص على الالتزام بتطوير بيئة سباق احترافية ومستدامة، توفر الفرص لجميع المشاركين وتعزز جودة الأداء وتنافسية السباقات، لذلك جاء إطلاق برنامج «داعم» الأول من نوعه على مستوى السباقات حول العالم، ليجسد هذا الدعم ويحفز المشاركة الفعالة لملاك الخيول، وبما يسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام على رياضات الفروسية، سواء من حيث تطوير المهارات، أو رفع مستوى المنافسة، أو تقديم الدعم لملاك الخيول على اختلاف فئاتهم، بما يضمن استمرارية نجاح السباقات ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة لرياضة الخيل على الصعيدين الإقليمي والدولي.



بطولات



ويتضمن مضمار جبل علي بطولات «جبل علي للميل»، و«جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس»، إلى جانب تنظيم 11 أمسية خلال الموسم، وكل أمسية سيكون لها مبادرة مجتمعية لها دلالة وصلة بالمجتمع، مثل الاحتفالية بـ«مبادرة زايد وراشد» في 29 نوفمبر، واحتفالية يوم الطلاب والجامعات في 13 ديسمبر، واحتفالية رأس السنة في 27 ديسمبر، واحتفالية يوم الفن بتاريخ 17 يناير، ويوم الأناقة Gallop And Glam في 15 فبراير، والاحتفال بشهر رمضان في آخر أمسيتين يومي 1 و 8 مارس 2026.