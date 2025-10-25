خيول جودلفين تتألق في إنجلترا وأستراليا



حققت خيول جودلفين انتصارات مميزة في السباقات المصنفة بإنجلترا وأستراليا بعد فوز «تايم تو تيرن» بلقب سباق «هوريس هيل ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر على مضمار نيوبري بالمملكة المتحدة بقيادة الفارس وليام بيوم وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.30.59 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «أربيان ديزرت» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وفي أستراليا واصل مهر جودلفين الواعد «أتيكا» انتصاراته، بعد إحرازه لقب سباق «سبرنغ شامبيون ستيكس» للفئة الأولى، على مضمار رويال راندويك، ليضاعف إنجازات الشعار الأزرق الملكي، ويكمل ثنائية جودلفين في أستراليا بعد فوز «أوهوبي» بسباق «كالندر-برسنل» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، بإشراف المدرب مايكل فريدمان، وقيادة الفارس جايسون كوليت، وتألق «أوبسيرفر» في ملبورن، على مضمار ذا فالي، والذي حجز بطاقة المشاركة في سباق «في آر سي داربي» للفئة الأولى في الأسبوع المقبل، بعد أن حلق بلقب سباق «دروموند غولف فيز» للفئة الثانية لمسافة 2040 متراً.



وتفوق «أتيكا» بقيادة الفارس آدم هايرونيموس وإشراف المدرب جو برايد، مسجلاً زمناً قدره 2.3.47 دقيقة بفارق رقبة عن «شانغري لا بوي»، ليضيف فوزاً جديداً بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتصاره اللافت في «دولسيفاي ستيكس» «ليستد» لمسافة 1600 متر على المضمار ذاته، في ثالث مشاركة له بإشراف المدرب جو برايد، في وارويك فارم، منتزعاً أول فوز له على مستوى الفئة الأولى.

وبعد مرور عامين على فوز الفارس آدم هايرونيموس، بالسباق نفسه، على صهوة جواد جودلفين «توم كيتن»، عاد الفارس ذاته هذا العام، ليقود «أتيكا» إلى فوز مثير بفارق رقبة على «شانغري لا بوي»، فيما حل «ذي بيرلز» ثالثاً بفارق 2.5 طول.



ويعد «أتيكا»، ابن الفحل الأسطوري «لونرو» من إنتاج دارلي، والذي سجل ثلاثة انتصارات، ورفع إجمالي مكاسبه المالية إلى 1.389.200 دولار أسترالي.

وأعرب المدرب برايد عن سعاته بالعمل مع خيول بهذه الجودة، وهذه النتيجة رائعة بكل المقاييس، ويأمل تجهيزه بصورة من أجل سباقات مهمة مثل راندويك غينيز لمسافة 1600 متر، وسيتم حسم الخطط في وقت لاحق.

من جهة أخرى أكد «تينتيريس» لجودلفين جاهزيته لخوض التحدي المقبل في كولمور ستد ستيكس للفئة الأولى، وقدم أداء قوياً تُوج بانتصار لافت في غوثيك ستيكس «ليستد» لمسافة 1200 متر، بإشراف أنتوني وسام فريدمان على مضمار كولفيلد في ثاني مشاركاته هذا الموسم.