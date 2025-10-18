«جودلفين» يتوج بلقب الملاك للمرة 17 في المملكة المتحدة.. وثنائية لخيول الإمارات في «يوم الأبطال» على مضمار آسكوت



توج فريق جودلفين بلقب الملاك في بريطانيا، للمرة 17 في تاريخ البطولة، وذلك في ختام الموسم البريطاني للخيول خلال حفل «يوم الأبطال» على مضمار آسكوت العريق الذي شهد تألق خيول الإمارات بحصد ثنائية ثمينة بواسطة «ترولرمان» لجودلفين نجم بطولة التحمل للمسافات الطويلة سباقات و«باورفل غلوري» بطل سباق السرعة بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، فيما ذهب لقب الشوط الرئيس سباق «شامبيون ستيكس» لصالح حسم «كالانداغان».

واحتفظ فريق جودلفين بلقب بطولة الملاك بعد أن شهد الموسم تألقاً لافتاً للشعار الأزرق الملكي، تمثل في تحقيق الثنائية التاريخية في سباقي 2000 جينيز و1000 جينيز حينما أحرز «رولنغ كورت» و«ديزرت فلاور» اللقبين الكلاسيكيين في نيو ماركت، حيث تحقق هذا الإنجاز العالمي خلال نحو 48 ساعة تاريخية لفريق جودلفين في بريطانيا وأمريكا، بعد أن حقق «سوفرينتي» الفوز الأول للفريق في «ديربي كنتاكي»، بينما أحرزت «غود شير» لقب كنتاكي أوكس في الولايات المتحدة الأمريكية.



وخطفت خيول «جودلفين» الأضواء هذا الموسم بعد تألقها في مهرجان رويال آسكوت، حيث حقق «أمبودسمان» فوزاً مبهراً في برينس أوف ويلز ستيكس، فيما سيطر «ترولرمان» على لقب غولد كب، بينما يعد فوز «ريبلز رومانس» من أكثر اللحظات تميزاً في المهرجان، إضافة إلى منح «أرابيان ستوري» المدرب سعيد بن سرور انتصاره الأربعين في رويال آسكوت.

وشهد مهرجان جولاي فيستيفال في نيوماركت إنجازاً تاريخياً آخر عندما حققت «سيندرلاز دريم» الفوز رقم 450 لـ«جودلفين» في سباقات الفئة الأولى حول العالم، بعد انتصارها في سباق فالموث ستيكس، كما سجل الفريق ثمانية انتصارات خلال المهرجان، من بينها انتصارات بارزة لكل من «إلكوردوبس» و«سابا ديزرت» و«أوبرا بالو».



وواصل كل من «أمبودسمان» و«ترولرمان» أداءهما القوي في مهرجان إيبور بمضمار يورك، حيث أكد «أمبودسمان» تفوقه كأفضل خيل مسافات متوسطة في العالم بعد فوزه المقنع على مجموعة قوية من الخيول في سباق جدمونت إنترناشونال، بينما رسخ «ترولرمان» مكانته في سباقات المسافات الطويلة بفوزه في لونزديل كب.

وأعلن نجم جودلفين الواعد «وايز أبروتش» عن نفسه كأحد أبرز المرشحين ليكون بطلاً مستقبلياً في سباقات السرعة بفوزه اللافت في ميدل بارك ستيكس، كما حقق كل من «ديستانـت ستورم» و«ووردز أوف تروث» و«بكفوردز فولي» انتصارات مميزة في سباقات الفئات، بينما يَعِد عدد من خيول المبتدئين والفائزين في سباقات الناشئين بمواسم قوية في عمر الثلاث سنوات.



وتوجه هيو أندرسون، المدير الإداري في جودلفين بدبي والمملكة المتحدة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه المستمر للإسطبل الأزرق الملكي، مشيراً إلى أن جميع أفراد فريق جودلفين يشعرون بالفخر الكبير بعد الفوز مجدداً بلقب بطل الملاك في المملكة المتحدة في موسماً يعد استثنائياً منذ بدايته، كما توجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريق جودلفين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز المميز.

وبالعودة إلى سباقات حفل يوم الأبطال، حقق الجواد «ترولرمان» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف جون وثادي جوسدن، لقب بطولة التحمل للمسافات الطويلة «بريتش شامبيونس لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر للفئة الأولى، مسجلاً زمناً قدره 3:22:29 دقائق، بفارق طول ونصف الطول عن «سويت ويليام».



وظفر «باورفل غلوري» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، بلقب طول السرعة «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى.

وتوج «كالانداغان» لإسطبلات آغا خان بلقب الشوط الرئيس في حفل يوم الأبطال «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس ميكائيل بارزالونا وإشراف المدرب فرانسيس غرافارد مسجلاً زمناً قدره 2.3.19 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «أمبودسمان» لجودلفين، فيما جاء «المقام» في المركز الثالث.

وحصدت «كالبانا» بشعار جودمنت لقب بطولة الأفراس والمهرات لمسافة 2300 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس كولن كين وإشراف أندرو بالدنغ، فيما فجر «سيسيروس جيفت» مفاجأة بعد فوزه بلقب سباق الميل «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس جيسون واتسون وإشراف تشارلز هيلز.