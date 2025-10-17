خيول الإمارات تخوض تحدي «الأبطال» في أسكوت



تخوض خيول الإمارات تحدي «يوم الأبطال» الإنجليزي، غداً السبت، في مضمار أسكوت العريق في ختام موسم سباقات الخيل بإنجلترا، ويضم الحفل سبعة أشواط يتصدرها سباق «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، بمشاركة «أمبودسمان» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، كما يمثل ذات الشعار «ديفلز ادفوكاتو» بإشراف جون وثادي جوسدن، ويشهد السباق مشاركة «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف إيد ووكر.

ويعود نجم المسافات المتوسطة «أمبودسمان» إلى مسرح انتصاره اللافت في سباق برينس أوف ويلز ستيكس «جروب 1»، لمواجهة غريمه القديم «دولاكروا» وبطل كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس «كالانداغان»، في نسخة قوية هذا العام من سباق شامبيون ستيكس.



وتدشن فعاليات الحفل بطولة التحمل للمسافات الطويلة «بريتش شامبيونس لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر للفئة الأولى، بمشاركة 5 خيول، أبرزها «ترولرمان» لجودلفين بإشراف جون وثادي جوسدن.

ومن أهم أشواط الأمسية بطولة السرعة «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، بمشاركة 19 خيلاً، من أبرزها «سباي شيف» لجودلفين بإشراف جون وثادي جوسدن، «أينشايرين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كيفن ريان، «باور فل جلوري» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ريتشارد فاهي، وتشهد بطولة الأفراس والمهرات لمسافة 2300 متر للفئة الأولى مشاركة «وردة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف أوين بروز.



ويشهد سباق الميل «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى مشاركة «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سيمون وإيد كريسفورد، و«روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون، إضافة إلى مشاركة «نيفر سو بريف» لسعيد سهيل، بإشراف أندريه بالدنغ. ويتطلع «ووردس أوف تروث» لجودلفين في تتويج موسم مميز للمدرب شارلي أبلبي عبر سباق تو يير أولد كونديشنس ستيكس لمسافة 1200 متر. ويسدل الستار على الحفل بسباق «بالمورال هانديكاب» لمسافة الميل برعاية «كيبكو»، بمشاركة «فيفث كولمن» لجودلفين.