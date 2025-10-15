66 خيلاً في «السباق التجريبي» الثالث بمضمار ميدان



اختتمت مساء اليوم فعاليات السباق التجريبي الثالث للموسم الجديد على مضمار ميدان في دبي، والذي نظمته هيئة الإمارات لسباق الخيل، بمشاركة 66 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 11 شوطاً مع 23 مدرباً.



وأثنت الهيئة على تزايد عدد المشاركين في السباقات التجريبية، وارتفاع مستوى الاستعدادات في المضامير المختلفة للموسم الجديد.



وأقيم 11 شوطاً لمسافة 1000 متر، من بينها 3 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، بواقع شوطين لخيول لم يسبق لها المشاركة في السباقات، إضافة إلى شوط واحد للخيول المشاركة في السباقات الماضية.



كما أقيمت 8 أشواط للخيول العربية الأصيلة، منها 6 للخيول غير المشاركة في السباقات، إضافة إلى شوطين للخيول التي سبق لها المشاركة فيها.



شهد السباق مشاركة 48 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 39 خيلاً لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و9 خيول شاركت فيها، بينما تنافست في السباق 18 من الخيول المهجنة الأصيلة، من بينها 14 خيلاً لم تشارك في السباقات، و9 خيول سبق لها المشاركة فيها.



ونوه راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، بوضع جميع الترتيبات الفنية لاعتماد الخيول، وتطبيق كافة المعايير الدولية لضمان نجاح الموسم الجديد، مثنياً في الوقت نفسه على التعاون المثمر والتجهيزات المتكاملة في المضامير المختلفة في الدولة، لاستقبال السباقات التجريبية تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد.