ثنائية لخيول الإمارات في ختام «مهرجان دبي أبطال المستقبل»



حققت خيول الإمارات ثنائية في ختام مهرجان «دبي أبطال المستقبل» والذي أقيمت فعالياته على مضمار نيوماركت العريق بالمملكة المتحدة بعد تألق «هانكلو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم و«دبي تريجر» لجودلفين في ختام الكرنفال، فيما فاز «جوان» بلقب الشوط الرئيس سباق «دبي ديوهيرست ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر بقيادة جيمس دويل وإشراف أندرو بالدينغ مسجلاً زمناً قدره 1.23.39 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «غشتاد» بينما جاء «ديستانت ستورم» لجودلفين في المركز الأول.

وافتتح «هانكلو» انتصارات خيول الدولة بعد أن حلق بلقب سباق طيران الإمارات أوتم ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب بورك مسجلاً زمناً قدره 1.38.12 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «الزناتي» بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.



وحققت «دبي تريجر» أبرز انتصار في مسيرتها حتى الآن بعدما قادت المنافسة من البداية إلى النهاية في سباق مودرن غيمز بريتش إي بي إف بوديسيا ستيكس «ليستد» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور لتحرز المركز الأول بزمن قدره 1.10.12 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «هولد دريم».



وأشاد المدرب سعيد بن سرور بأداء «دبي تريجر»، موضحاً أنها مهرة قوية ومتميزة، وقدمت أداءً رائعاً اليوم وتعد الأرضية السريعة ومسافة الستة فيرلونغ «1200 متر» تناسبان أسلوبها في الركض تماماً، مشيراً إلى أن البطلة ستعود إلى دبي وسيتم دراسة إشراكها في أحد سباقات الفئات، وقد يكون سباق القوز سبرينت للفئة الأولى في مضمار ميدان خياراً مناسباً على المدى البعيد، مع متابعة تطورها خلال فصل الشتاء.