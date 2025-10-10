ثلاثية لخيول الإمارات في افتتاح «مهرجان دبي أبطال المستقبل»



حققت خيول الإمارات ثلاثية في افتتاح «مهرجان دبي أبطال المستقبل»، على مضمار نيوماركت العريق في المملكة المتحدة الجمعة، من بينها ثنائية لخيول جودلفين عبر «بيكفوردز فولي» بطل الافتتاح، و«أكت أوف كيندينس» الفائزة بشوط المهرات، إضافة إلى انتصار «يبهر» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في شوط «أولد راولي كب»، فيما حققت «بريسايز» لقب الشوط الرئيس «فيليز مايل»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب إيدن أوبراين، مسجلة زمناً قدره 1.35.46 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «فينيشن ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة جاسون هارت وإشراف شارلي جونستون.



وافتتح «بيكفوردز فولي» لجودلفين انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب «كورنواليس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 57.51 ثانية بعد منافسة شرسة بفارق أنف عن «بروسيلز» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف إيدن أوبراين.



وتألق «يبهر» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بعد حصده لقب «أولد راولي كب» لمسافة 2400 متر بقيادة توم ماركواند وبإشراف وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.31.88 دقيقة.

وحصدت «أكت أوف كيندينس» لجودلفين لقب شوط المهرات لمسافة 1400 متر بقيادة وليام بيوك وبإشراف شارلي أبلبي مسجلة زمناً قدره 1.25.61 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ودودة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف أوين بروز.



من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان دبي أبطال المستقبل في مضمار نيوماركت العريق (السبت) عبر 7 أشواط مثيرة أبرزها سباق «دبي ديوهيرست ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر بمشاركة 9 خيول أبرزها ثلاثي جودلفين «ديستانت ستورم» و«سابا ديزرت» و«باسيفيك أفنيو» بإشراف شارلي آبلبي، إضافة إلى مشاركة «بارسلان» لمحمد سعيد الشحي بإشراف بورك.

ويعود «ديستانت ستورم» سريعاً للمنافسة على المضمار نفسه والمسافة بعد فوزه بفارق خمسة أطوال تقريباً في تاترسولس ستيكس للفئة الثالثة ضمن مهرجان كامبريدج شاير، الذي استهل مشواره بفوز على مسار جولاي كورس في نيوماركت، فيما بدأ «سابا ديزرت»، مسيرته بفوز سهل في ساندون بارك، قبل أن يظفر بسباق سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية على مسار جولاي كورس، وهو السباق نفسه الذي فاز به «نيتف تريل» قبل تتويجه بلقب ديوهيرست في 2021.



ويدشن الحفل سباق «دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر من الفئة الثالثة، بمشاركة «فيرست كونكويست» لجودلفين، الفائز بسباق دبي ميلينيوم ستيكس، حيث يدخل المواجهة بحثاً عن فوزه الثاني في سباقات الفئة الثالثة هذا العام عبر سباق تو دارن هوت دارلي ستيكس، إضافة إلى مشاركة «ليبرتي لين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف بورك.



ويخوض «لوك تو ذا ستارز» لجودلفين أول اختبار لمسافة أطول ومستوى أعلى في سباق نايت أوف ثندر زتلاند ستيكس من الفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، بعد فوزه بسباق مبتدئة في كيمبتون بارك، وسباق كونديشنس في نيوبري، فيما يشارك زميله «ديل مارو» لأول مرة على هذه المسافة بعد ثلاث مشاركات واعدة على الميل، كان آخرها وصافته في نيوماركت بفارق رأس، كما يشهد السباق مشاركة «مستر كولونيل» بشعار الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بإشراف المدرب ريتشارد فاهي.



وتسجل خيول جودلفين حضوراً بارزاً في سباق طيران الإمارات أوتم ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، حيث أحرز الفوز في سبع من آخر تسع نسخ، ويمثل الشعار الأزرق الملكي هذا العام كل من «الزناتي» لشارلي آبلبي، بفارق رأس على مسار جولاي كورس في مشاركته الأولى، و«آرشر رويال» بإشراف جون وثيدي غوسدن، الذي استهل مشواره بفوز في شيلمسفورد، كما يشهد السباق مشاركة «هانكلو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وإشراف كيه ار بورك.



كما تشارك «دبي تريجر»، لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور في سباق مودرن جيمس بريتش إي بي إف بواديسيا ستيكس (ليستد)، وتدخل السباق وفي رصيدها فوزان هذا العام، من بينها سباق هانديكاب عالي القيمة في مهرجان غلوريوس غودوود.