«مهرجان دبي أبطال المستقبل» ينطلق في «نيو ماركت» بإنجلترا



يستضيف مضمار «نيو ماركت» العريق بإنجلترا، (الجمعة) فعاليات «مهرجان دبي أبطال المستقبل»، الذي يتضمن يومه الأول 8 أشواط مثيرة بمشاركة نخبة من الخيول.



وستتجه الأنظار نحو الشوط الرابع الرئيس «فيليز مايل»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيشهد مشاركة المهرة «دانس تو ذا ميوزك» لجودلفين والتي تبحث عن فوزها الأول في سباقات الفئة الأولى تحت إشراف شارلي أبلبي، إضافة إلى مشاركة «فينيشن ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب شارلي جونستون، والذي سيدفع أيضاً بـ«أمورة كوين» لجابر عبدالله.



واستهلت مهرة جودلفين «دانس تو ذا ميوزك» الشقيقة لـ«سبيس بلوز» مسيرتها بشكل واعد حين أحرزت الفوز بفارق طول في مشاركتها الأولى على المضمار نفسه في مايو، ثم واصلت تألقها بانتزاع سويت سوليرا ستيكس للفئة الثالثة على مسار جولاي كورس في نيوماركت.



الشوط الأول

يشهد الشوط الافتتاحي «كورنواليس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» مشاركة «بيكفوردز فولي» لجودلفين تحت إشراف شارلي أبلبي الذي يطارد إنجازاً جديداً في نيوماركت ضمن مشروع بيكون لجودلفين مع أكاديمية نيوماركت، ويدخل «بيكفوردز فولي» المواجهة بعد أن انتصارين في سباقات المبتدئة على مسار جولاي كورس خلال الصيف.



الشوط الثاني

ويضم الشوط الثاني «جودلفين لايفتايم كير أو سو شارب ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» نخبة من المهرات، «مبسمة» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بإشراف أندريه بالدنغ و«مود كوين» لجابر عبدالله بإشراف لايتشارد هيوغو، فيما يشهد الشوط الثالث «تشالنج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 5 خيول، أبرزها «بوت ماستر» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.



الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس «أولد راولي كب» لمسافة 2400 متر، «دينجر مان» لجودلفين بإشراف جون وثادي جوسدن و«منصف» بشعار شادويل بإشراف روجر فاريان و«يبهر» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف وليام هاجس و«منهاد» لعبدالله المنصوري بإشراف المدرب المخضرم إسماعيل محمد.



الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة 11 مهرة، أبرزها «أكت أوف كيندينس» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي و«ودودة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف أوين بروز.



الشوط الثامن

ويسدل الستار على الحفل في الشوط الثامن الختامي «نيوماركت بوني أكاديمي ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» 10مهرات وأفراس، أبرزها «سيبريتد ستايل» و«فيكتوري كوين» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي و«تشارلوتز ويب» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سيمون وإيد كريسفورد، و«فلكية» لشادويل بإشراف المدرب أوين بروز.

وعلق المدرب شارلي أبلبي على مشاركة «سيبريتد ستايل» و«فيكتوري كوين» قائلاً: «كلتا المهرتين في حالة جيدة وينبغي أن تكونا منافستين، «فيكتوري كوين» قدمت أداء رائعاً في فرنسا بآخر مشاركة، وكان هذا السباق هدفنا لها منذ ذلك الحين، أما «سبيريتد ستايل» فكانت عائدة من فترة توقف قصيرة في برنسيس رويال، ويبدو أنها استفادت كثيراً من تلك المشاركة».